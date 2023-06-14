بتوجيه الملك سلمان.. ولي العهد يتوجه إلى فرنسا في زيارة رسمية

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صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
بيان من الديوان الملكي
بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، فقد غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – اليوم الأربعاء 25 / 11 / 1444هـ الموافق 14 / 06 / 2023م، متوجهاً إلى الجمهورية الفرنسية، في زيارة رسمية يلتقي خلالها بفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية / إيمانويل ماكرون، ويترأس سموه الكريم وفد المملكة المُشارك في قمة “من أجل ميثاق مالي عالمي جديد” المقرر عقدها في باريس يومي 4 و 5 / 12 / 1444هـ الموافق 22 و23 / 06 / 2023م، كما سيشارك سموه الكريم في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 المقرر عقده في باريس يوم 1 / 12 / 1444هـ الموافق 19 / 06 / 2023م.
حفظ الله سموه في سفره وإقامته.