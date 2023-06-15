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بمشاركة وفد رفيع المستوى

بحضور ولي العهد.. حفل استقبال في باريس لـ179 دولة ضمن أعمال ملف إكسبو الرياض 2030

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٩ صباحاً
بحضور ولي العهد.. حفل استقبال في باريس لـ179 دولة ضمن أعمال ملف إكسبو الرياض 2030
المواطن - فريق التحرير

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تنظم السعودية حفل استقبال رسمي لـ179 دولة في العاصمة الفرنسية باريس، بتشريف وحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض الأمير محمد بن سلمان، يوم الاثنين القادم 19 يونيو الجاري، وذلك ضمن أعمال ملف المملكة لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 بمدينة الرياض.

يأتي الحفل ضمن سياق الحصول على الاستضافة، بحضور مندوبي المكتب الدولي للمعارض؛ على أن يتم التصويت في شهر نوفمبر القادم لاختيار المدينة المستضيفة لهذا الحدث العالمي.

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رحلة افتراضية

ومن المقرر أن يقام خلال الحفل معرض مصاحب ينتقل الحضور من خلاله في رحلة افتراضية للرياض عام 2030، ويتضمن المشاريع التي ستكون جاهزة قبل انطلاق معرض إكسبو 2030، ويبرز المعرض تميز الموقع الجغرافي للسعودية في قلب العالم، ثقافة السعودية وأصالتها وغناها الحضاري والتراثي، ثقل الاقتصاد السعودي والسياسة الخارجية للمملكة، البنية التحتية المميزة للسعودية والمقومات السياحية فيها.

وفد رفيع المستوى

وسيشارك في حفل الاستقبال وفد سعودي رفيع المستوى، وأعضاء السلك الدبلوماسي الدولي في باريس وسفراء الدول لدى منظمة اليونسكو، وممثلو الجهات والمشاريع الكبرى المشاركة، ومندوبو الدول الأعضاء لدى المكتب الدولي للمعارض، وكبار المسؤولين الفرنسيين في القطاعين الحكومي والخاص.

 

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