بدء أعمال صيانة طريق الظهران الجبيل النائب العام يدشن نظام عدالة الإلكتروني جهود متواصلة لاستقبال الحجيج في منفذ الوديعة وظائف بـ شركة التصنيع الوطنية في مختلف التخصصات ولي عهد الكويت: لا مجال لهدر الجهد في صراعات وتصفية حسابات مكة المكرمة الأعلى حرارة اليوم بـ 45 مئوية السديس: تكامل وتعاون الجهات المعنية خيار استراتيجي في خدمة الحجيج إطلاق خدمة تيسير في موسمها الثاني للحجاج السعودية تتقدم 7 مراتب بين الدول الأكثر تنافسية في العالم وظائف بـ مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي
بدأت أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع قيادة أمن الطرق، وإدارة مرور المنطقة الشرقية، أمس، أعمال صيانة طريق الظهران الجبيل، والتي ستشمل الكشط وإعادة السفلة والتي تبلغ 30,000 متر مربع من الإسفلت و750 متراً مربعاً من الدهانات، وذلك بطريق الخدمة من أمام مسجد الوابل، وحتى تقاطع طريق الملك فهد، إضافة إلى تزويد الطريق بوسائل السلامة اللازمة من اللوحات الإرشادية والتحذيرية والعلامات الأرضية، حيث سيكون العمل بإغلاق كلي للطريق، وسيتم إغلاق المخارج والمداخل للطريق حسب حاجة العمل.
ودعت أمانة الشرقية سالكي الطريق إلى الالتزام بالتحويلات المرورية المعلنة في منطقة العمل، والتي ستستمر لمدة 30 يومًا، والتقيد بالسرعة المحددة، منعاً للزحام، وحفاظاً على سلامتهم، واختيار طرق بديلة أخرى، وذلك خلال مدة أعمال الصيانة، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أيّ ملاحظات بالاتصال على مركز البلاغات (940) لمعالجتها