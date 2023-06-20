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تستمر لمدة 30 يومًا

بدء أعمال صيانة طريق الظهران الجبيل

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٨ صباحاً
بدء أعمال صيانة طريق الظهران الجبيل
المواطن - واس

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بدأت أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع قيادة أمن الطرق، وإدارة مرور المنطقة الشرقية، أمس، أعمال صيانة طريق الظهران الجبيل، والتي ستشمل الكشط وإعادة السفلة والتي تبلغ 30,000 متر مربع من الإسفلت و750 متراً مربعاً من الدهانات، وذلك بطريق الخدمة من أمام مسجد الوابل، وحتى تقاطع طريق الملك فهد، إضافة إلى تزويد الطريق بوسائل السلامة اللازمة من اللوحات الإرشادية والتحذيرية والعلامات الأرضية، حيث سيكون العمل بإغلاق كلي للطريق، وسيتم إغلاق المخارج والمداخل للطريق حسب حاجة العمل.

مدة عمل الصيانة

ودعت أمانة الشرقية سالكي الطريق إلى الالتزام بالتحويلات المرورية المعلنة في منطقة العمل، والتي ستستمر لمدة 30 يومًا، والتقيد بالسرعة المحددة، منعاً للزحام، وحفاظاً على سلامتهم، واختيار طرق بديلة أخرى، وذلك خلال مدة أعمال الصيانة، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أيّ ملاحظات بالاتصال على مركز البلاغات (940) لمعالجتها

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