بدء إصدار تصريح ذبح الأضاحي في المدينة المنورة

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة عن البدء في إصدار تصريح ذبح الأضاحي لممارسة أعمال الذبح في أيام عيد الأضحى المبارك خلال الفترة من (10 – 13 ذي الحجة) وذلك عبر منصة بلدي لأصحاب المطاعم والمطابخ ، مبينةً بأن هذه الخدمة ستكون مجاناً وسيستمر التقديم عليها حتى 5 ذي الحجة الجاري، وذلك لتسهيل أعمال أصحاب المطاعم والمطابخ.

تصريح ذبح الأضاحي

وتواصل الأمانة جهودها في رفع مستوى جودة الخدمات، ونسبة رضا العملاء عنها، حيث تهدف من تقديم هذه الخدمة إلى مواكبة حجم الاحتياج في موسم الحج، والتخفيف عن أصحاب المنشآت وعملائهم من القيام بذبح الأضاحي بسهولة دون تكّبد عناء التنقل من وإلى مواقع المسالخ وفق اشتراطات بلدية محددة يلتزم بها صاحب المنشأة التي تسهم في تقديم الخدمة بطريقة منظمة وصحية.