بدء إصدار تصريح ذبح الأضاحي في المدينة المنورة

واحة الإعلام تجربة نوعية مختلفة لنقل أعمال ندوة الحج الكبرى تحديث واتس آب يصل أخيرًا لمنع مكالمات المتطفلين مجلس الوزراء يثمن الجهود المبذولة من الجهات المعنية لتيسير وصول ضيوف الرحمن واحة الإعلام تبرز جهود السعودية في خدمة الحجاج وتطوير المشاعر المقدسة طيران ناس يتوج كرابع أفضل طيران اقتصادي في العالم رونالدو يطلب ضم نجم مانشستر سيتي إلى النصر تشيلسي يضم كريستوفر نكونكو حتى 2029 مقترح لرش الجبال في المشاعر المقدسة باللون الأبيض لتخفيف الاحترار إحباط تهريب 260 كجم من القات بجازان ضبط 3 مواطنين لترويج الحشيش بمكة المكرمة
أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة عن البدء في إصدار تصريح ذبح الأضاحي لممارسة أعمال الذبح في أيام عيد الأضحى المبارك خلال الفترة من (10 – 13 ذي الحجة) وذلك عبر منصة بلدي لأصحاب المطاعم والمطابخ ، مبينةً بأن هذه الخدمة ستكون مجاناً وسيستمر التقديم عليها حتى 5 ذي الحجة الجاري، وذلك لتسهيل أعمال أصحاب المطاعم والمطابخ.
وتواصل الأمانة جهودها في رفع مستوى جودة الخدمات، ونسبة رضا العملاء عنها، حيث تهدف من تقديم هذه الخدمة إلى مواكبة حجم الاحتياج في موسم الحج، والتخفيف عن أصحاب المنشآت وعملائهم من القيام بذبح الأضاحي بسهولة دون تكّبد عناء التنقل من وإلى مواقع المسالخ وفق اشتراطات بلدية محددة يلتزم بها صاحب المنشأة التي تسهم في تقديم الخدمة بطريقة منظمة وصحية.