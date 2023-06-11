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بدء إيداع دعم حساب المواطن لشهر يونيو

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٠ صباحاً
بدء إيداع دعم حساب المواطن لشهر يونيو
المواطن - فريق التحرير

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بدأ منذ قليل، إيداع الدعم المخصص لشهر يونيو 2023 في حسابات مستفيدي الدفعة 67 ببرنامج حساب المواطن المكتملة طلباتهم، شاملًا الدعم الإضافي بعد توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتمديد الدعم الإضافي المؤقت للمستفيدين.

وكانت نتائج الأهلية للدفعة 67 من الدعم قد صدرت قبل أيام فيما تم الإعلان عن تأجيل موعد إيداع الدعم ليكون يوم الأحد 11 يونيو بدلًا من يوم السبت 10 يونيو والذي تصادف مع عطلة نهاية الأسبوع وهذا الإجراء متبع في الحالات التي يتصادف فيها يوم الإيداع مع إجازة رسمية.

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تمديد الدعم

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وجه بناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة أربعة أشهر وحتى دفعة شهر يوليو 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج، وذلك ضمن رعايتهما المستمرة بالمواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.

https://twitter.com/citizenaccount/status/1667637850815209475/photo/1

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