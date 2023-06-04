بدء اجتماع أوبك+ في فيينا لبحث استقرار أسواق النفط

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اجتمعت دول أوبك وحلفاؤها، اليوم الأحد، لمناقشة اتفاق جديد ربما يعدل حصص الإنتاج من الدول الأعضاء لهذا العام، والعام المقبل، ويبحث خفضًا إضافيًا في وقت يواجه فيه النفط تراجعًا في الأسعار مع زيادة محتملة في المعروض تلوح في الأفق.
ووفقًا لرويترز، أشارت المصادر إلى أن المنظمة أجلت بداية المحادثات الرسمية بما لا يقل عن ثلاث ساعات ونصف الساعة، بسبب مناقشات بشأن خط أساس الإنتاج الذي يتم على أساسه احتساب الحصص والخفض.
وذكرت المصادر، أن أكثر الدول نفوذًا في أوبك وأكبر الدول المنتجة للنفط في الخليج بقيادة السعودية تحاول إقناع الدول التي لا تفي بالإنتاج من إفريقيا مثل نيجيريا وأنغولا بأن يكون لديها إنتاج مستهدف أكثر واقعية.
وقال أحد المصادر في أوبك+: المحادثات مع الدول الإفريقية المنتجة تثبت صعوبتها، وقد غادر وزير النفط الأنغولي اجتماع أوبك بلس لسبب غير واضح، بحسب وكالة رويترز.
وتسعى الإمارات في تلك الأثناء لخط أساس أعلى للإنتاج ليعكس نمو طاقتها الإنتاجية، وفقًا لما أشارت إليه المصادر، وتضخ أوبك+ نحو 40% من إنتاج الخام العالمي مما يعني أن قراراتها يمكن أن يكون لها تأثير كبير على أسعار النفط.
وقالت أربعة مصادر مطلعة على مناقشات أوبك+ لرويترز إن تخفيضات إضافية للإنتاج مطروحة للنقاش من بين مقترحات أخرى خلال اجتماع اليوم، وقال أحد المصادر الأربعة: نناقش الحزمة الكاملة للتغييرات في الاتفاق.