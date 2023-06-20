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 أكثر من 600 حاج وحاجة

بدء استقبال الحجاج عبر منفذ جسر الملك فهد

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠١ مساءً
بدء استقبال الحجاج عبر منفذ جسر الملك فهد
المواطن - واس

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بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في المنطقة الشرقية، استقبال أكثر من 600 حاج وحاجة من ضيوف الرحمن القادمين عبر منفذ جسر الملك فهد مع بدء موسم الحج هذا العام 1444هـ، حيث تم تقديم مجموعة من الكتيبات التوعوية والإرشادية التي تسهم في إرشاد وتعليم الحاج بأحكام المناسك، وتوزيع باركود على ضيوف الرحمن لتحميلها على الأجهزة الذكية تتضمن أبرز التطبيقات التي تعينهم على أداء فريضتهم وفق المنهج الوسطي الصحيح.

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شاشات إلكترونية

كما ووضع المنفذ شاشات المكتبة الإلكترونية والتي تشتمل على قائمة من الكتب العلمية والمواد الإرشادية التي تحتوي 3000 مادة علمية، و320 كتاباً رقمياً، في إطار الجهود المبذولة لخدمة حجاج بيت الله الحرام القادمين من مملكة البحرين الشقيقة.

وأوضح مدير عام الفرع الشيخ عمر بن فيصل الدويش، أن فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية يشرف خلال موسم الحج على 4 منافذ بريّة تشمل: منفذ جسر الملك فهد مع مملكة البحرين، ومنفذ سلوى مع دولة قطر، ومنفذ الربع الخالي مع سلطنة عُمان، ومنفذ البطحاء مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة لمنفذ مطار الملك فهد الدولي في مدينة الدمام.

جهود متواصلة

من جانب آخر، أشاد عدد من حجاج بيت الله الحرام بالجهود العظيمة والأعمال الجليلة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين، مقدمين شكرهم للقيادة الرشيدة على دعمها المتواصل، وعملها الدؤوب لخدمة ضيوف الرحمن، والتيسير لهم، وتوعيتهم وإرشادهم بأحكام المناسك لأداء فريضتهم بكل يسر واطمئنان.

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