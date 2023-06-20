ضبط 3 مواطنين لترويج الحشيش بمكة المكرمة بداية فصل الصيف 2023 فلكيًا غدًا 14 ألف رحلة برية تنقل الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة جافي يتعرض لصافرات استهجان في حفل تتويج منتخب إسبانيا السعودية تحقق المرتبة الثانية عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني ضبط وافد ومقيم لترويجهما أقراصًا محظورة في جدة وصول 332 حاجًا يمثلون طلائع ضيوف برنامج ضيوف خادم الحرمين انطلاق النسخة الثانية من واحة الإعلام بالتزامن مع ندوة الحج السنوية الكبرى بدء استقبال الحجاج عبر منفذ جسر الملك فهد 14 خدمة إلكترونية لإثراء تجربة ضيوف الرحمن
بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في المنطقة الشرقية، استقبال أكثر من 600 حاج وحاجة من ضيوف الرحمن القادمين عبر منفذ جسر الملك فهد مع بدء موسم الحج هذا العام 1444هـ، حيث تم تقديم مجموعة من الكتيبات التوعوية والإرشادية التي تسهم في إرشاد وتعليم الحاج بأحكام المناسك، وتوزيع باركود على ضيوف الرحمن لتحميلها على الأجهزة الذكية تتضمن أبرز التطبيقات التي تعينهم على أداء فريضتهم وفق المنهج الوسطي الصحيح.
كما ووضع المنفذ شاشات المكتبة الإلكترونية والتي تشتمل على قائمة من الكتب العلمية والمواد الإرشادية التي تحتوي 3000 مادة علمية، و320 كتاباً رقمياً، في إطار الجهود المبذولة لخدمة حجاج بيت الله الحرام القادمين من مملكة البحرين الشقيقة.
وأوضح مدير عام الفرع الشيخ عمر بن فيصل الدويش، أن فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية يشرف خلال موسم الحج على 4 منافذ بريّة تشمل: منفذ جسر الملك فهد مع مملكة البحرين، ومنفذ سلوى مع دولة قطر، ومنفذ الربع الخالي مع سلطنة عُمان، ومنفذ البطحاء مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة لمنفذ مطار الملك فهد الدولي في مدينة الدمام.
من جانب آخر، أشاد عدد من حجاج بيت الله الحرام بالجهود العظيمة والأعمال الجليلة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين، مقدمين شكرهم للقيادة الرشيدة على دعمها المتواصل، وعملها الدؤوب لخدمة ضيوف الرحمن، والتيسير لهم، وتوعيتهم وإرشادهم بأحكام المناسك لأداء فريضتهم بكل يسر واطمئنان.