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يؤديها أكثر من 399 ألف طالب وطالبة في 1471 مدرسة

بدء الاختبارات النهائية بعدد من محافظات مكة المكرمة

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٦ صباحاً
بدء الاختبارات النهائية بعدد من محافظات مكة المكرمة
المواطن - فريق التحرير

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بدأت، اليوم الأحد، الاختبارات التحريرية النهائية للعام الدراسي 1444هـ  في 1471 مدرسة بعدد من محافظات مكة المكرمة.

وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن ما يزيد على 399 ألف طالب وطالبة، سيؤدون الاختبارات في 1471 مدرسة في كل من (العاصمة المقدسة، الجموم، بحرة، الكامل).

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اختبارات العاصمة المقدسة

وكانت وزارة التعليم، قد أعلنت تقديم موعد انتهاء الدراسة والاختبارات أسبوعًا واحدًا، في المدارس التي تقع بالعاصمة المقدسة مكة المكرمة.

وأوضحت وزارة التعليم، أن ذلك يأتي بصفة استثنائية للعام الدراسي الحالي 1444هـ، تزامنًا مع موسم حج هذا العام.

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