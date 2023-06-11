بدء الاختبارات النهائية بعدد من محافظات مكة المكرمة

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بدأت، اليوم الأحد، الاختبارات التحريرية النهائية للعام الدراسي 1444هـ في 1471 مدرسة بعدد من محافظات مكة المكرمة.
وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن ما يزيد على 399 ألف طالب وطالبة، سيؤدون الاختبارات في 1471 مدرسة في كل من (العاصمة المقدسة، الجموم، بحرة، الكامل).
وكانت وزارة التعليم، قد أعلنت تقديم موعد انتهاء الدراسة والاختبارات أسبوعًا واحدًا، في المدارس التي تقع بالعاصمة المقدسة مكة المكرمة.
وأوضحت وزارة التعليم، أن ذلك يأتي بصفة استثنائية للعام الدراسي الحالي 1444هـ، تزامنًا مع موسم حج هذا العام.