Icon

عرض سعودي أمام هيرفينغ لوزانو Icon خطيب المسجد النبوي: اغتنوا العشر من ذي الحجة فبها اجتماع أمهات العبادة Icon خطيب المسجد الحرام: الحج أعظم ما يتم به تجريد التوحيد وتحقيق العبودية Icon النصر والأهلي مهتمان بضم لوبوتكا Icon موقف ماركو سيلفا من عرض الهلال Icon سان جيرمان يستقر على بديل مبابي Icon برشلونة يستهدف خطف هدف النصر Icon بدء التحويلة المرورية على طريق الجبيل الدمام السريع Icon عرض الأهلي قد يُبعد بوسكيتس عن إنتر ميامي Icon الصحة: 69 ألف حاج تلقوا الخدمات العلاجية بمكة والمدينة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وذلك ابتداءً من اليوم الجمعة ولمدة شهر

بدء التحويلة المرورية على طريق الجبيل الدمام السريع

الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٨ مساءً
بدء التحويلة المرورية على طريق الجبيل الدمام السريع
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الهيئة العامة للطرق، البدء بأعمال التحويلة المرورية لاستكمال أعمال التوسعة على طريق الجبيل الدمام السريع فوق جسر الأوجام باتجاه الشمال، ونوهت هيئة الطرق إلى أن التحويلة المرورية على طريق الجبيل الدمام السريع فوق جسر الأوجام باتجاه الشمال، ابتداءً من اليوم الجمعة الموافق 23/ 06 /2023م ولمدة شهر.

قد يهمّك أيضاً
موعد المباراة المقبلة للمنتخب السعودي بـ كأس آسيا للناشئين

موعد المباراة المقبلة للمنتخب السعودي بـ كأس آسيا للناشئين

هندي يدفع نفقة طليقته عملات معدنية أكثر من ربع طن

هندي يدفع نفقة طليقته عملات معدنية أكثر من ربع طن

3 مشاريع حيوية بـ الدمام

على صعيد آخر، أعلنت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالقطاع الشرقي شروعها في تنفيذ 3 مشاريع إستراتيجية وحيوية في مدينة الدمام ومحافظتي الجبيل وحفر الباطن لخدماتها المائية والبيئية بمبلغ قارب المليار ومئتين مليون ريال، مشيرة إلى أنه سيكون لهذه المشاريع الأثر البالغ في زيادة التغطية بخدمات المياه والخدمات البيئية، والارتقاء بمستوى موثوقيتها، ورفع كفاءتها التشغيلية في المدن المنفذة فيها.

وقالت شركة المياه الوطنية: إن المشاريع الـ 3 تضمنت تنفيذ ما يزيد عن 235 ألف متر طولي من شبكات المنظومة، وسيستغرق تنفيذها فترة تتراوح من عامين إلى عامين ونصف العام.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم