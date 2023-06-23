بدء التحويلة المرورية على طريق الجبيل الدمام السريع

أعلنت الهيئة العامة للطرق، البدء بأعمال التحويلة المرورية لاستكمال أعمال التوسعة على طريق الجبيل الدمام السريع فوق جسر الأوجام باتجاه الشمال، ونوهت هيئة الطرق إلى أن التحويلة المرورية على طريق الجبيل الدمام السريع فوق جسر الأوجام باتجاه الشمال، ابتداءً من اليوم الجمعة الموافق 23/ 06 /2023م ولمدة شهر.

3 مشاريع حيوية بـ الدمام

على صعيد آخر، أعلنت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالقطاع الشرقي شروعها في تنفيذ 3 مشاريع إستراتيجية وحيوية في مدينة الدمام ومحافظتي الجبيل وحفر الباطن لخدماتها المائية والبيئية بمبلغ قارب المليار ومئتين مليون ريال، مشيرة إلى أنه سيكون لهذه المشاريع الأثر البالغ في زيادة التغطية بخدمات المياه والخدمات البيئية، والارتقاء بمستوى موثوقيتها، ورفع كفاءتها التشغيلية في المدن المنفذة فيها.

وقالت شركة المياه الوطنية: إن المشاريع الـ 3 تضمنت تنفيذ ما يزيد عن 235 ألف متر طولي من شبكات المنظومة، وسيستغرق تنفيذها فترة تتراوح من عامين إلى عامين ونصف العام.