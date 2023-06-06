بدء التصويت في انتخابات مجلس الأمة الكويتي

بدأت اليوم عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الأمة الكويتي (2023) في فصله التشريعي الـ17، حيث فتحت مراكز الاقتراع عند الساعة الثامنة صباحًا (بالتوقيت المحلي) ويستمر لمدة 12 ساعة متواصلة.

عدد الناخبين

ويختار الناخبون الذين يحق لهم التصويت وعددهم 793.646 ناخبًا وناخبة، 50 نائبًا من بين 207 مرشحين ومرشحات في عملية اقتراع تجرى وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد.

وعقب إغلاق باب الاقتراع عند الساعة الثامنة مساء وانتهاء عملية التصويت تبدأ عملية فرز الأصوات تمهيدًا لإعلان النتائج الرسمية وتسمية الفائزين بعضوية المجلس لأربع سنوات مقبلة.