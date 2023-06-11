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بدء التقديم على البرنامج التحضيري للابتعاث على تخصصات الفضاء

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٤ مساءً
بدء التقديم على البرنامج التحضيري للابتعاث على تخصصات الفضاء
المواطن - فريق التحرير

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أعلن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، اليوم الأحد، فتح باب التقديم للبرنامج التحضيري للابتعاث على تخصصات الفضاء.

ويهدف البرنامج التحضيري للابتعاث إلى تأهيل وإعداد الطلبة الراغبين بدراسة تخصصات الفضاء في الجامعات العالمية المتميزة في المجال.

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موعد بدء الدراسة

ويستهدف البرنامج الطلبة الراغبين في التأهيل لمرحلة البكالوريوس، حيث تتم الدراسة في جامعة جورجيا تك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وسيكون موعد بدء الدراسة في شهر أغسطس المقبل، لمدة 9 أشهر، فيما تكون فترة التقديم من 11 حتى 30 يونيو الجاري.

وللتقديم والاطلاع على كافة التفاصيل من متطلبات ومعايير القبول في البرنامج (هنا).

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