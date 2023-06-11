القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي والوداد بدء التقديم على البرنامج التحضيري للابتعاث على تخصصات الفضاء ريال مدريد يستقر على بديل كريم بنزيما واتساب يطرح واجهة جديدة لمستخدمي آيفون القطاع السياحي السعودي حقق نموًا في الناتج المحلي بـ4.45% مورينيو يجتمع مع وليد معاذ في لندن الأسبوع المقبل الدفاع المدني يحذر أهالي الباحة من عواصف وأمطار منافسة بين باريس وفرق سعودية لضم ويلفريد زاها تجدد الاشتباكات في السودان بعد انتهاء الهدنة الأخيرة تحذير من ترك المياه والأدوية والعطور بالسيارة
أعلن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، اليوم الأحد، فتح باب التقديم للبرنامج التحضيري للابتعاث على تخصصات الفضاء.
ويهدف البرنامج التحضيري للابتعاث إلى تأهيل وإعداد الطلبة الراغبين بدراسة تخصصات الفضاء في الجامعات العالمية المتميزة في المجال.
ويستهدف البرنامج الطلبة الراغبين في التأهيل لمرحلة البكالوريوس، حيث تتم الدراسة في جامعة جورجيا تك بالولايات المتحدة الأمريكية.
وسيكون موعد بدء الدراسة في شهر أغسطس المقبل، لمدة 9 أشهر، فيما تكون فترة التقديم من 11 حتى 30 يونيو الجاري.
وللتقديم والاطلاع على كافة التفاصيل من متطلبات ومعايير القبول في البرنامج (هنا).