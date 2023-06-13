Icon

الأمم المتحدة: انهيار سد كاخوفكا سيؤثر على أمن غذاء العالم Icon بدء التقديم على برنامج مساعد طبيب أسنان Icon لقطات لرفع هلال منارة الحرم المكي باستخدام الرافعة Icon إحباط تهريب 260 كجم من القات بجازان Icon ضبط مواطن ومقيم لترويجهما المخدرات بجازان والقصيم Icon بريطانيا تشهد حوادث قتل بالجملة في يوم واحد Icon فيضانات تركيا تربك المدن وتغرق الشوارع Icon استقبال أفواج الحجاج القادمين من الخارج عبر منفذ حالة عمار Icon جماهير الأهلي المصري تُغير اسم ملعب مركب محمد الخامس ! Icon لقطات لهطول أمطار غزيرة وسيول في سبت العلاية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يمتد التدريب إلى 12 شهرًا

بدء التقديم على برنامج مساعد طبيب أسنان

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٢ مساءً
بدء التقديم على برنامج مساعد طبيب أسنان
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن بدء التقديم على برنامج مساعد طبيب أسنان المنتهي بالتوظيف التابع للأكاديمية الصحية، والذي سيستمر حتى 29 من شهر يونيو الحالي.

وأوضحت الهيئة أن التقديم على البرنامج من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة، وعلى الراغبين في التقديم التأكد من إرفاق متطلبات القبول وهي أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وألا يكون على رأس العمل، وأن يكون من حملة شهادة البكالوريوس في تخصص الأحياء، والأحياء الدقيقة، والتقنية الحيوية، والفيزياء، والكيمياء، والكيمياء الحيوية، وأن يكون حاصلًا على درجة اللغة الإنجليزية للاختبارات المعتمدة 60 STEP.

قد يهمّك أيضاً
مدرسة بالقصيم تقيم حفل استقبال لطالبها بعد شفائه من حادث

مدرسة بالقصيم تقيم حفل استقبال لطالبها بعد شفائه من حادث

إكمال التحصينات شرط أساسي لإصدار تصريح الحج

إكمال التحصينات شرط أساسي لإصدار تصريح الحج

مدة البرنامج

وأشارت الهيئة إلى أن مدة البرنامج تمتد إلى 12 شهراً تدريبياً، ويؤهل المتدربين للعمل كمساعدين لطبيب الأسنان في الجوانب السريرية والإدارية داخل العيادة، وإدارة معلومات المرضى وإعداد الأدوات وتعقيمها والعناية بها، والمساعدة في إجراءات طب الأسنان.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات بطرح جديد لأسهم أرامكو سيكون الأكبر بالعالم
السوق

توقعات بطرح جديد لأسهم أرامكو سيكون الأكبر...

السوق
البرد يكسو الأرض حلة بيضاء شمال حائل
السعودية اليوم

البرد يكسو الأرض حلة بيضاء شمال حائل

السعودية اليوم
وفد من مجلس الشورى يزور تبوك اليوم
السعودية اليوم

وفد من مجلس الشورى يزور تبوك اليوم

السعودية اليوم
وفد هندي يبحث بالمملكة الاستعدادات لقمة رواد الأعمال الشباب
السعودية اليوم

وفد هندي يبحث بالمملكة الاستعدادات لقمة رواد...

السعودية اليوم
إخلاء قسم شرطة بألمانيا بسبب كيس من الرمال الناعمة
العالم

إخلاء قسم شرطة بألمانيا بسبب كيس من...

العالم
موسيماني يُلمح لاستمراره مع الأهلي
الرياضة

موسيماني يُلمح لاستمراره مع الأهلي

الرياضة
رومارينيو يبحث عن الهدف الـ100 مع الاتحاد
آخر الاخبار

رومارينيو يبحث عن الهدف الـ100 مع الاتحاد

آخر الاخبار
قائد فاغنر: وزارة الدفاع الروسية غير مؤهلة للدفاع عن بيلغورود
العالم

قائد فاغنر: وزارة الدفاع الروسية غير مؤهلة...

العالم