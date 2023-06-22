بدء العمل بمنع دخول المركبات غير المصرحة إلى المشاعر المقدسة

بدأ العمل بمنع دخول المركبات غير المصرحة إلى المشاعر المقدسة، وفقًا لما ذكرته قناة “الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

منع المركبات للمشاعر المقدسة

ويأتي منع دخول المركبات غير المصرح لها للمشاعر المقدسة “منى – مزدلفة – عرفات”، تنفيذًا للخطة المرورية، وتمهيدًا لاستقبال حافلات الحجاج المصرح لها بالدخول فقط.