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تنفيذًا للخطة المرورية

بدء العمل بمنع دخول المركبات غير المصرحة إلى المشاعر المقدسة

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤١ مساءً
بدء العمل بمنع دخول المركبات غير المصرحة إلى المشاعر المقدسة
المواطن - فريق التحرير

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بدأ العمل بمنع دخول المركبات غير المصرحة إلى المشاعر المقدسة، وفقًا لما ذكرته قناة “الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

منع المركبات للمشاعر المقدسة

ويأتي منع دخول المركبات غير المصرح لها للمشاعر المقدسة “منى – مزدلفة – عرفات”، تنفيذًا للخطة المرورية، وتمهيدًا لاستقبال حافلات الحجاج المصرح لها بالدخول فقط.

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