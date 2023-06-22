بدء العمل بمنع دخول المركبات غير المصرحة إلى المشاعر المقدسة استعدادات لإنهاء صناعة كسوة الكعبة المشرفة للعام المقبل أبرز أرقام بيدرو ريبوشو قبل الانتقال للخليج وظائف شاغرة في معهد خدمات البترول إحباط تهريب 200 كجم قات في جازان الأحوال المدنية مستمرة بخدماتها الإلكترونية خلال إجازة عيد الأضحى وظائف إدارية وفنية شاغرة بمجموعة العليان اعتماد حركة النقل الداخلي لـ 926 معلمًا ومعلمة بالشمالية النصر متمسك بحسم صفقة بروزوفيتش تمديد تأشيرة العمرة من 30 إلى 90 يومًا
بدأ العمل بمنع دخول المركبات غير المصرحة إلى المشاعر المقدسة، وفقًا لما ذكرته قناة “الإخبارية” في نبأ عاجل لها.
ويأتي منع دخول المركبات غير المصرح لها للمشاعر المقدسة “منى – مزدلفة – عرفات”، تنفيذًا للخطة المرورية، وتمهيدًا لاستقبال حافلات الحجاج المصرح لها بالدخول فقط.