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حصاد اليوم
قوات كييف كثفت هجماتها على خط المواجهة

بدء الهجوم الأوكراني المضاد والمعارك تكشف خطتها

الخميس ٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٥ مساءً
بدء الهجوم الأوكراني المضاد والمعارك تكشف خطتها
المواطن - فريق التحرير

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أكدت 4 مصادر عسكرية أوكرانية، اليوم الخميس، أن الهجوم المضاد للجيش الأوكراني الذي طال انتظاره ضد القوات الروسية “بدأ بالفعل”.

وبحسب ما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” فإن قوات كييف كثفت هجماتها على خط المواجهة جنوب شرقي البلاد، إيذانًا ببدء الهجوم المضاد.

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واعتبرت الصحيفة أن بدء الهجوم المضاد يفتح مرحلة جديدة في الحرب المستعرة منذ فبراير 2022، تهدف إلى استعادة أوكرانيا للمناطق التي استولت عليها روسيا، والاحتفاظ بالدعم الغربي المادي والعسكري.

فاغنر يؤكد

بدوره أكد قائد مجموعة فاغنر الروسية، يفغيني بريغوزين، أن الهجوم المضاد الذي لطالما تحدثت عنه كييف بدأ بالفعل.

وقال في تعليقات على تليغرام، اليوم إن المعارك على الجبهات تؤكد أن الأوكران بدأوا هجومهم المضاد.

حملات أوكرانيا

وتعول كييف على عنصر المفاجأة الذي يشكل عادة عاملاً مهماً في الحروب، حسب ما أكد العديد من الخبراء والدراسات الحربية الاستراتيجية.

ومنذ أشهر، كثفت أوكرانيا حملاتها الدولية من أجل حث حلفائها الغربيين على دعمها بمزيد من الصواريخ البعيدة المدى، فضلا عن المقاتلات الجوية المتقدمة، استعداداً لهذا الهجوم. وقد لبت العديد من الدول هذا الطلب وفي مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرها من الدول الأوروبية.

 

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