بدء تشغيل المرافق الخدمية بمشروع التوسعة السعودية الثالثة

بدأ اليوم تشغيل المرافق الخدمية في مشروع التوسعة السعودية الثالثة، والتي ساهمت في رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام.

تشغيل المرافق الخدمية

ووثقت “قناة الإخبارية” لقطات من استقبال المصلين والزائرين والحجاج بـ التوسعة السعودية الثالثة، حيث يمكنهم الاستفادة من جميع المرافق الخدمية، ومنها مشفى الحرم للطوارئ ومبنى المساندة حيث تتواجد العديد من الخدمات الإدارية لخدمة قاصدي المسجد الحرام.

التوسعة السعودية الثالثة

وأظهر التقرير جداريات ونحاسيات وثريات التي تميزت بها التوسعة السعودية الثالثة، وهي جزء لا يتجزأ من التوسعة الأولى والثانية، بالإضافة إلى أن حجم التوسعة السعودية الثالثة يبلغ نحو أكثر من مليون متر مربع، فيما تستوعب أكثر من مليون و200 ألف مُصلٍ، بالإضافة للعديد من المميزات لتحفة معمارية تاريخية إسلامية.