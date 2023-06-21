بنزيما لـ كانتي: سعيد باللعب معك في أفضل فريق بالسعودية جراحة نادرة تستأصل” كيسة” من الغدة الدرقية لطفلة ببريدة بدء تشغيل المرافق الخدمية بمشروع التوسعة السعودية الثالثة سعود الطبية تنصح الحجاج من ذوي الأمراض المزمنة بوضع سوارة تبين إصابتهم نجاح أولى تجارب التاكسي الجوي في السعودية 6 نصائح للوقاية من خطر النوبات القلبية 4 خطوات لنقل خدمات العاملة المنزلية من منشأة لفرد عبر مساند قصة عامل قضى 18 عامًا في الحرم المكي بعيدًا عن أهله هيئة تنمية الصادرات تعلن عن وظائف شاغرة شركة أرامكو تعلن عن فرص تدريب وتوظيف
بدأ اليوم تشغيل المرافق الخدمية في مشروع التوسعة السعودية الثالثة، والتي ساهمت في رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام.
ووثقت “قناة الإخبارية” لقطات من استقبال المصلين والزائرين والحجاج بـ التوسعة السعودية الثالثة، حيث يمكنهم الاستفادة من جميع المرافق الخدمية، ومنها مشفى الحرم للطوارئ ومبنى المساندة حيث تتواجد العديد من الخدمات الإدارية لخدمة قاصدي المسجد الحرام.
وأظهر التقرير جداريات ونحاسيات وثريات التي تميزت بها التوسعة السعودية الثالثة، وهي جزء لا يتجزأ من التوسعة الأولى والثانية، بالإضافة إلى أن حجم التوسعة السعودية الثالثة يبلغ نحو أكثر من مليون متر مربع، فيما تستوعب أكثر من مليون و200 ألف مُصلٍ، بالإضافة للعديد من المميزات لتحفة معمارية تاريخية إسلامية.
فيديو | مراسل #الإخبارية محمد شيخ: بدء تشغيل المرافق الخدمية في مشروع التوسعة السعودية الثالثة في #المسجد_الحرام#بسلام_آمنين#أذن_بالناس #النشرة_الأولى pic.twitter.com/0iRUyXO3L4
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 21, 2023