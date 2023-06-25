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وسط منظومة متكاملة من الخدمات

بدء توافد الحجاج لأداء طواف القدوم بالمسجد الحرام

الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٧ مساءً
بدء توافد الحجاج لأداء طواف القدوم بالمسجد الحرام
المواطن - فريق التحرير

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بدأ، صباح اليوم الأحد، توافد ضيوف الرحمن لأداء طواف القدوم وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي توفرها السعودية لخدمة زوار بيت الله الحرام.

ووثقت “قناة الإخبارية” مشاهد من التنظيم الكبير للجهات الأمنية والمشاركة في الحج بالمسجد الحرام والمشاعر المقدّسة.

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مدة طواف القدوم

وفي وقت سابق، كشفت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين المدة الزمنية لـ طواف القدوم خلال الفترة من غرة ذي القعدة إلى 28 ذي القعدة 1444هـ.

وقالت رئاسة الحرمين، عبر حسابها على موقع “تويتر”، إن المدة الزمنية لطواف القدوم خلال الفترة من غرة ذي القعدة إلى 28 ذي القعدة 1444هـ، هي 50 دقيقة.

أداء طواف القدوم

ونفذت شركة مطوفي حجاج الدول العربية برنامج “التطويف المركزي” في موسم حج 1444 من خلال 60 مركزًا للخدمة الميدانية، بإشراف المجلس التنسيقي لشركات أرباب الطوائف ومقدمي الخدمة لحجاج الخارج.

وأوضح المشرف على البرنامج في المجلس التنسيقي الدكتور عثمان قزاز، أن البرنامج ينظم استقبال الحجاج بعد قدومهم من الخارج واصطحابهم لأداء طواف القدوم، مبينًا أن البرنامج بدأ منذ 14 عامًا لكنه في كل عام يشهد توسعًا وتحديثًا بعد تجاوب شركات الطوافة وبعثات حجاج الخارج معه.

وكشف عن إطلاقهم لتطبيق خاص بالبرنامج يسمى “تطبيق المطوف” وهو ينظم استقبال وتفويج الحجاج من وإلى المسجد الحرام، وإرشادهم بالطريقة الصحيحة لأداء طواف القدوم.

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