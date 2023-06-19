بدء توافد ممثلي الدول إلى حفل ترشح الرياض إكسبو 2030 أوباميانج يُناقش العروض السعودية منظومة متطورة لخدمة حجاج أكثر من 160 دولة 5 وسائل للوقاية من حرارة الصيف بالمسجد النبوي وساحاته معالم بارزة في رحلة الحجاج إلى المدينة المنورة منتخب الأرجنتين يكسب إندونيسيا بثنائية غوارديولا: مانشستر سيتي لن يضم مبابي الملحقية الدينية في بريتوريا تودع ضيوف خادم الحرمين الشريفين وظائف شاغرة لدى الزكاة والضريبة والجمارك تعليم الخرج يعلن نتائج حركة النقل الداخلي 1444 للمعلمين عبر نظام نور
بدأ توافد ممثلي الدول إلى حفل ترشح الرياض إكسبو 2030 بباريس، حسبما أفادت قناة الإخبارية في نبأ عاجل، قبل قليل.
ويشارك الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 المقرر عقده غدًا في باريس.
ويقام حفل الاستقبال الرسمي لممثلي 179 دولة من أعضاء المكتب الدولي للمعارض– المنظمة المسؤولة عن معرض إكسبو الدولي– عشية انعقاد اجتماع الجمعية العمومية 172 للمكتب الذي سيعقد يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023م في مدينة باريس.
ويأتي هذا الحفل ضمن إجراءات الترشيح لاستضافة معرض الرياض إكسبو 2030، ويهدف إلى التعريف بجاهزية العاصمة وخططها ومشاريعها لاستضافة المعرض، تمهيدًا للتصويت لاختيار المدينة المستضيفة لهذا الحدث في اجتماع الجمعية العمومية التالي الذي سيعقد في شهر نوفمبر 2023م.
ويشمل حفل الاستقبال، الذي تقيمه الهيئة الملكية لمدينة الرياض معرضًا يعبّر عن العمق الحضاري والثقافي للمملكة وعاصمتها، ويبرز ثقلها السياسي والاقتصادي، وتميز موقعها الجغرافي، وبنيتها التحتية المميزة التي تجعلها جاهزة لاحتضان أكبر الفعاليات والمناسبات العالمية، وما ستكون عليه من قدرات أكبر عند اكتمال المشاريع التطويرية الجاري تنفيذها، والمقرر تدشينها قبل الموعد المحدد لانطلاق المعرض.