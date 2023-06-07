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تزامنًا مع بداية موسم الحج لعام 1444هـ

بدء توسعة مركز باب جبريل الصحي لخدمة زوار المسجد النبوي

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٠ مساءً
بدء توسعة مركز باب جبريل الصحي لخدمة زوار المسجد النبوي
المواطن - واس

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أعلن تجمع المدينة المنورة الصحي اليوم، بدء العمل بالتوسعة الجديدة لمركز صحي “باب جبريل” والذي يقع داخل ساحات المسجد النبوي الشريف من الجهة الشرقية، والتي زادت طاقته الاستيعابية بنسبة 195٪ من طاقته السابقة بالتزامن مع بداية موسم حج هذا العام 1444هـ .

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السعة السريرية

وأوضح تجمع المدينة الصحي أن السعة السريرية في المنطقة الصفراء بالمركز تضاعفت من 3 إلى 9 أسرة، وذلك لمعاينة الحالات الخفيفة والمتوسطة فيما تمت زيادة السعة السريرية في المنطقة الحمراء من 1 إلى 4 أسرة لتقدم الخدمات الصحية للحالات الخطيرة والحرجة، إضافة لغرفة العزل، والمختبر، واستحداث المكاتب الإدارية، وغرفتين للخدمات المساندة، وصالات انتظار تتسع لأكثر من 30 مستفيداً، وأيضاً استحداث عدد من دورات المياه لخدمة المراجعين.

خطة متكاملة

وأكد التجمع أن توسعة المركز تأتي وفق خطة متكاملة لمواكبة الزيادة في أعداد الزوار والمستفيدين والسيّاح والتي تشهدها المدينة المنورة خلال موسم الحج وكذلك العمرة على مدار العام، منوهاً بتجهيز أقسام المركز بأحدث الأجهزة الطبية اللازمة والكوادر البشرية المؤهلة بهدف رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة.

مراكز صحية موسمية

ويقدم تجمع المدينة المنورة الصحي خدماته لضيوف الرحمن وزوار المدينة المنورة هذا العام من خلال عدّة مراكز صحيّة دائمة موسميّة، تتضمن مركز المراقبة الصحية بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي ووحدة الخدمات الطارئة بمحطة قطار الحرمين، ومركز الصافية للرعاية العاجلة ومركز صحي باب جبريل، بالإضافة لمراكز الميقات والهجرة ومركز محطة حجاج البر الموسمية.

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