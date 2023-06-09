بدء رفع كسوة الكعبة 3 أمتار استعدادًا لموسم الحج

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بدأت أعمال رفع الجزء السفلي لثوب الكعبة المشرفة 3 أمتار استعدادًا لموسم الحج، وتحديدًا مع خفض أعداد الطواف بعد صلاة العشاء، لرفع كسوة الكعبة واستبدالها بثوب جديد، بمباركة الرئيس العام لرئاسة شؤون الحرمين عبدالرحمن السديس أثناء تفقده لأعمال رفع ثوب الكعبة المشرفة.
من جانبه أوضح مدير صيانة كسوة الكعبة، فهد الجابري، خلال مداخلة هاتفية مع “قناة الإخبارية”، استعداداتهم بالحواجز والمعدات لرفع ثوب الكعبة، لافتًا إلى أنه سيشارك 32 صانًا من مجمع الملك عبدالعزيز ممن يعملون في الأعمال الميدانية.
وأضاف الجابري أن هناك ثوبًا جديدًا سيتم تركيبه، موضحًا أن عملية استبدال الكعبة ستستغرق من ساعتين إلى ثلاث ساعات، حيث من المقرر استخدام 8 معدات من بينها آليات الرفع.
فيديو | مراسل #الإخبارية أيمن الثبيتي ينقل لنا بدء مراحل رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادا لموسم الحج#نشرة_التاسعة pic.twitter.com/VBNShLom3U
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 9, 2023
فيديو | الليلة.. رفع كسوة الكعبة استعدادا لموسم #الحج..
ومدير صيانة كسوة الكعبة فهد الجابري: يستغرق استبدال كسوة الكعبة من ساعتين إلى 3 ساعات #الإخبارية pic.twitter.com/PRfeTZx5RI
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 9, 2023