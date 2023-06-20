بداية فصل الصيف 2023 فلكيًا غدًا

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أن الانقلاب الصيفي سيحدث يوم غدٍ الأربعاء عند الساعة 05:57 مساءً بتوقيت مكة المكرمة ، وستكون الشمس مباشرة فوق مدار السرطان إيذاناً بأول أيام الصيف فلكياً والذي سيستمر 93 يوماً في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

تفاصيل الانقلاب الصيفي

وأفاد رئيس الجمعية المهندس ماجد أبو زاهرة، أن الشمس تشرق في ذلك اليوم من أقصى الشمال الشرقي وظلال الأشياء عند الظهر ستكون الأقصر خلال السنة، مشيرًا إلى أن الشمس في الانقلاب الصيفي تأخذ أقصى قوس مسار ظاهري نحو الشمال وهي أعلى شمس ارتفاعاً كما تشاهد من مدار السرطان وكل المناطق الشمالية، وستكون ساعات النهار أطول من ساعات الليل وستغرب في أقصى الشمال الغربي.

وبين أنه يحدث الانقلاب الصيفي عندما تصل الشمس ظاهرياً إلى أقصى نقطة شمال السماء بالتزامن مع وصول الكرة الأرضية إلى نقطة في مدارها حيث يكون القطب الشمالي عند أقصى ميل له حوالي 23.5 درجة نحو الشمس ، مما ينتج عنه أطول نهار أطول فترة لساعات ضوء الشمس، وأقصر ليل في السنة التقويمية، حيث يتلقى النصف الشمالي من الكوكب ضوء الشمس في أقصى زاوية مباشرة في العام، ويكون طول النهار أكثر من 12 ساعة شمال خط الاستواء، في حين يحدث العكس في النصف الجنوبي من الأرض جنوب خط الاستواء حيث يكون النهار أقصر من 12 ساعة.

وقت الصيف

وأبان أبو زاهرة، أن وقت الانقلاب الصيفي لا يحدث في نفس التاريخ كل عام فهو يعتمد على وقت وصول الشمس إلى أقصى نقطة نحو الشمال من خط الاستواء السماوي والذي يتراوح في النصف الشمالي من الكرة الأرضية من 20 إلى 22 يونيو، إضافة بسبب الاختلاف بين نظام التقويم الذي عادةً ما يكون 365 يومًا، والسنة المدارية -المدة التي تستغرقها الأرض للدوران حول الشمس مرة واحدة- ، والتي تبلغ حوالي 365.242199 يومًا، وللتعويض عن جزء الأيام المفقود ، يضيف التقويم يومًا كبيسًا تقريبًا كل 4 سنوات، مما يجعل تاريخ الصيف يقفز للخلف، ومع ذلك يتغير التاريخ أيضًا بسبب تأثيرات أخرى ، مثل سحب الجاذبية من القمر والكواكب، وكذلك التذبذب الطفيف في دوران الأرض.

يُشار إلى أنه بعد يوم الانقلاب الصيفي ستبدأ الشمس ظاهرياً بالانتقال باتجاه الجنوب من جديد في قبة السماء وتبدأ ساعات النهار تتقلص تدريجياً نتيجة لتقدم الأرض في مدارها حول الشمس حتى موعد الاعتدال الخريفي في 23 سبتمبر المقبل.