بدر بن سلطان من مشعر منى: الأمور مطمئنة ومتابعة خالد الفيصل على مدار الساعة

وصل نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان إلى مشعر منى، لمتابعة حجاج بيت الله الحرام، والوقوف على آخر مستجدات موسم الحج هذا العام، قبل ساعات من أداء ضيوف الرحمن ركن الحج الأعظم الوقوف بعرفات.

الأمور مطمئنة

وأكد الأمير بدر بن سلطان من مشعر منى، أن الأمور مطمئنة بتوجيهات القيادة، ومتابعة الأمير خالد الفيصل على مدار الساعة.

وأعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، عن اكتمال تنفيذ المرحلة الأولى من خطة نقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة خلال اليوم الثامن من ذي الحجة للعام 1444هـ، بكل سلاسة ويسر وطمأنينة.

نقل الحجاج

وأكد اكتمال نقل الحجاج من مكة المكرمة والمسجد الحرام إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية والمبيت فيها تمهيدًا للتصعيد منها بعد الساعة الثامنة من مساء اليوم الثامن من ذي الحجة للوقوف بعرفات، مشيرًا إلى بدء عمليات التصعيد المباشر من مكة المكرمة إلى عرفات لنقل الحجاج الذين يبيتون في عرفة ليلة التاسع من ذي الحجة، ولا تزال هذه العمليات مستمرة.

جهود مستمرة

ونوّه بأن الجهات الأمنية والحكومية المشاركة كافة، مستمرة بكامل استعداداتها في تنفيذ مهامها، في المشاعر المقدسة، لإقامة مناسك حج هذا العام ‏وفق الخطط ‏والتنظيمات المعتمدة، واستمرار قوات أمن الحج في تنفيذ مهامها للتحقق من حصول حجاج الداخل على التصاريح اللازمة للحج، لافتًا إلى أن رجال الأمن سيواصلون تنفيذ مهامهم في جميع المداخل المؤدية إلى العاصمة المقدسة والطرق والممرات المؤدية إلى المسجد الحرام، وفرض طوق أمني محكم حول المشاعر المقدسة حتى نهاية موسم الحج.