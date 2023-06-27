Icon

موجة حر غير مسبوقة تجتاح مدن العالم بعدما قتلت العشرات بالهند Icon توقعات طقس يوم عرفة: أتربة مثارة ورياح نشطة Icon إلقاء البيتزا على مبنى بلدية نيويورك اعتراضًا على منعها Icon وزير الداخلية يقف على سير العمل في مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج بمشعر منى Icon لقطات من وصول طلائع الحجاج إلى صعيد عرفة Icon والد إيلون ماسك: ابني سيكون الخاسر في حلبة قتال مارك Icon تفاعل كبير مع رجل أمن يطوف بسيدة كفيفة حول الكعبة المشرفة Icon بدر بن سلطان من مشعر منى: الأمور مطمئنة ومتابعة خالد الفيصل على مدار الساعة Icon واشنطن تخشى عدم الاستقرار في روسيا Icon الجوازات تصدر 11 قرارًا إداريًّا بإدانة مخالفين لأنظمة الحج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
السعودية اليوم
حصاد اليوم
اكتمال نقل الحجاج من مكة المكرمة والمسجد الحرام إلى المشعر

بدر بن سلطان من مشعر منى: الأمور مطمئنة ومتابعة خالد الفيصل على مدار الساعة

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٨ صباحاً
بدر بن سلطان من مشعر منى: الأمور مطمئنة ومتابعة خالد الفيصل على مدار الساعة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وصل نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان إلى مشعر منى، لمتابعة حجاج بيت الله الحرام، والوقوف على آخر مستجدات موسم الحج هذا العام، قبل ساعات من أداء ضيوف الرحمن ركن الحج الأعظم الوقوف بعرفات.

الأمور مطمئنة

وأكد الأمير بدر بن سلطان من مشعر منى، أن الأمور مطمئنة بتوجيهات القيادة، ومتابعة الأمير خالد الفيصل على مدار الساعة.

قد يهمّك أيضاً
41 قتيلًا في هندوراس بسبب اشتباك بسجن النساء في الهند

41 قتيلًا في هندوراس بسبب اشتباك بسجن النساء في الهند

وزير الطاقة: إنشاء بنية تحتية بالمشاعر المقدسة قريبًا

وزير الطاقة: إنشاء بنية تحتية بالمشاعر المقدسة قريبًا

وأعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، عن اكتمال تنفيذ المرحلة الأولى من خطة نقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة خلال اليوم الثامن من ذي الحجة للعام 1444هـ، بكل سلاسة ويسر وطمأنينة.

نقل الحجاج

وأكد اكتمال نقل الحجاج من مكة المكرمة والمسجد الحرام إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية والمبيت فيها تمهيدًا للتصعيد منها بعد الساعة الثامنة من مساء اليوم الثامن من ذي الحجة للوقوف بعرفات، مشيرًا إلى بدء عمليات التصعيد المباشر من مكة المكرمة إلى عرفات لنقل الحجاج الذين يبيتون في عرفة ليلة التاسع من ذي الحجة، ولا تزال هذه العمليات مستمرة.

جهود مستمرة

ونوّه بأن الجهات الأمنية والحكومية المشاركة كافة، مستمرة بكامل استعداداتها في تنفيذ مهامها، في المشاعر المقدسة، لإقامة مناسك حج هذا العام ‏وفق الخطط ‏والتنظيمات المعتمدة، واستمرار قوات أمن الحج في تنفيذ مهامها للتحقق من حصول حجاج الداخل على التصاريح اللازمة للحج، لافتًا إلى أن رجال الأمن سيواصلون تنفيذ مهامهم في جميع المداخل المؤدية إلى العاصمة المقدسة والطرق والممرات المؤدية إلى المسجد الحرام، وفرض طوق أمني محكم حول المشاعر المقدسة حتى نهاية موسم الحج.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فرنسا تشيد بمشروع العلا كنموذج رائد للتعاون مع الرياض
السعودية اليوم

فرنسا تشيد بمشروع العلا كنموذج رائد للتعاون...

السعودية اليوم
الدراسة عن بعد في مدارس نجران غدًا
السعودية اليوم

الدراسة عن بعد في مدارس نجران غدًا

السعودية اليوم
الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
حصاد اليوم

الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف بعدة...

حصاد اليوم
تعامد الشمس على الكعبة المشرفة لأول مرة خلال 2023
السعودية اليوم

تعامد الشمس على الكعبة المشرفة لأول مرة...

السعودية اليوم
وزارة الطاقة: تمديد خفض السعودية التطوعي لكامل عام 2024م
أخبار رئيسية

وزارة الطاقة: تمديد خفض السعودية التطوعي لكامل...

أخبار رئيسية
حاج أردني على كرسي متحرك: الملك سلمان حقق أمنيتي الوحيدة
السعودية اليوم

حاج أردني على كرسي متحرك: الملك سلمان...

السعودية اليوم
القبض على 3 مقيمين لترويجهم 9400 قرص مخدر بالرياض
أخبار أمنية

القبض على 3 مقيمين لترويجهم 9400 قرص...

أخبار أمنية
قصة تعارف سيدتين من مصر وسوريا في الحرم المكي
السعودية اليوم

قصة تعارف سيدتين من مصر وسوريا في...

السعودية اليوم