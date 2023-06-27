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بدر بن سلطان يصل إلى عرفات ويستقبل خطيب يوم عرفة

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٠ مساءً
بدر بن سلطان يصل إلى عرفات ويستقبل خطيب يوم عرفة
المواطن - واس

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وصل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية، اليوم إلى ⁧‫عرفات.

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