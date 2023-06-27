زوجة ترعى زوجها بعد بتر أطرافه الأربعة وتساعده على أداء الحج لحظة إسعاف بعض الحجاج المصابين في صعيد عرفات مشاهد الدعاء والمناجاة من جبل الرحمة بمشعر عرفات 13 حالة إجهاد حراري بين الحجيج في صعيد عرفات بدر بن سلطان يصل إلى عرفات ويستقبل خطيب يوم عرفة “لبيك اللهم لبيك” تجمع أفئدة الحجيج في مشعر عرفات الزعاق: يوم عرفة الأطول منذ 33 عامًا الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جيبوتي ضيوف برنامج خادم الحرمين يستقرون في مشعر عرفات طائرات مروحية لمتابعة حركة تفويج الحجاج إلى مشعر عرفات
وصل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية، اليوم إلى عرفات.
واستقبل سموه معالي عضو هيئة كبار العلماء خطيب يوم عرفة الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد.