بدر بن سلطان يصل إلى عرفات ويستقبل خطيب يوم عرفة

وصل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية، اليوم إلى ⁧‫عرفات.

استقبال خطيب يوم عرفة

واستقبل سموه معالي عضو هيئة كبار العلماء خطيب يوم عرفة الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد.