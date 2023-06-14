بدر بن سلطان يقف على جاهزية خدمات الحجاج في مطار الملك عبدالعزيز

وقف ‏نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان، ميدانيًّا على جاهزية المرافق في صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، متفقدًا مجمع صالات الحج والعمرة ومواقع الجهات التي تعمل على تقديم خدماتها لضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة الحج 1444، ورافقه نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح المشاط، ومدير عام الجوازات الفريق سليمان اليحيى، ومدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، وعدد من مسؤولي الجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن.

جولة تفقدية

واطلع نائب أمير مكة المكرمة ‫خلال جولته التفقدية على أعمال جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي، والتي تضمّنت الأعمال المتعلقة بضبط الممنوعات والتقنيات المستخدمة خلال موسم حج العام الحالي.

وزار الأمير بدر بن سلطان الاستراحات المكيفة بمجمع صالات الحج والعمرة في منطقة انتظار الحجاج خلال مرحلة توجيههم إلى منطقة الحافلات التي تنقلهم للمشاعر المقدسة، والبالغ عددها 20 استراحة انتظار، وتصل مساحتها إلى 1200م2، فيما تستوعب الصالة الواحدة 300 مسافر في الساعة.

مبادرات تطوعية

واستمع نائب أمير منطقة مكة إلى أعمال مكتب وزارة الشؤون الإسلامية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، خلال موسم الحج، والتي تضمنت إطلاق مجموعة من المبادرات التطوعية وتوفير 14 شاشة من شاشات المكتبة الإلكترونية موزعة في المطار والتي تحوي أكثر من 3000 مادة علمية بأكثر من 40 لغة عالمية، إضافة إلى توزيع 1,400 مليون مصحف كهدية للحجاج المغادرين عبر المطار، وترجمة معاني كلمات القرآن الكريم بأكثر من 77 لغة عالمية وأكثر من 1.100 مليون مطبوعة توعوية وإرشادية لمعرفة أحكام المناسك.

منصات الجوازات

ووقف الأمير بدر بن سلطان على منصات الجوازات في صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز والتي يتجاوز عددها الـ 200 منصة خدمة، مطلعًا على المسارات الخاصة بالمعاقين وكبار السن وعددها 17 مسارًا في الصالات.

واستمع إلى شرح عن عمل كاميرات التوثيق الخاصة بالجوازات، والتي تهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن وتمكن منسوبي الجوازات من تأدية أعمالهم على الوجه الأكمل وتوفير أعلى مستويات جودة أعمال منسوبي الجوازات.