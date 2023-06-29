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لبحث تداعيات حرق المصحف الشريف بالسويد

بدعوة من السعودية.. اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي

الخميس ٢٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٠ مساءً
بدعوة من السعودية.. اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي
المواطن - فريق التحرير

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تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الأسبوع المقبل في مقرها بمحافظة جدة، اجتماعًا طارئًا مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمناقشة الإجراءات تجاه تداعيات حرق نسخة من المصحف الشريف والتي جرت بالسويد في أول أيام عيد الأضحى.

وبحسب ما نشرت منظمة التعاون الإسلامي عبر حسابها بموقع “تويتر”، يأتي الاجتماع بدعوة من السعودية رئيس القمة الإسلامية في دورتها الحالية.

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إدانة رئاسة الحرمين لحرق المصحف

وفي وقت سابق، استنكرت رئاسة الحرمين الشريفين وأدانت بشدة إحراق نسخة من المصحف الشريف بعد قيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف عند مسجد ستوكهولم المركزي في السويد بعد صلاة عيد الأضحى المبارك، واصفة الإجراء المشين بأنها خطوة سافرة واستفزازية بدعوى حرية التعبير، دون وجود رد فعل واضح تجاه إيقاف هذه الممارسات كونه يُسهم في تأجيج الكراهية والصراع بين أتباع الأديان.

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