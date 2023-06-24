بدموع الفرح.. مشاعر الحجاج عبر “المواطن”

ضيوف الرحمن يرفعون مبيعات أسواق مكة: أسعار مقبولة في متناول الجميع الزمالك يرغب في ضم عمر السومة تفاصيل عقد كاليدو كوليبالي مع الهلال لقطات لانشطار سيارة بالطول لنصفين بشيكاغو الأمريكية الشباب يحسم مصير انتقال حسان تمبكتي إلى الاتحاد أو الهلال صفقة روبن نيفيز تتفوق على بنزيما ورونالدو بالقيمة التسويقية الداخلية تصدر دليلًا إرشاديًّا للحجاج لتسهيل أداء مناسكهم 151 ألف مسافر خلال يوم واحد بمطار الملك عبدالعزيز الدولي أول ظهور لـ أحمد حجازي بعد إصابته وصول أُول طلائع الحجاج عبر قطار الحرمين السريع
رصدت صحيفة “المواطن“ دموع الفرح لحجاج بيت الله الحرام من المسجد الحرام.
وعبر الحجاج بكلمات مؤثرة عن سعادتهم وفرحتهم بحصولهم على الحج لهذا العام، والتي سعوا لها لأكثر من مرة منذ سنوات لتكتب لهم اليوم.
كما عبروا عن فرحتهم الغامرة بأداء فريضة الحج، مشيدين بالمعاملة الطيبة بالمطار وبالقطار، وسط حالة من الانبهار والفرحة بمستوى الخدمة والمعاملة الحسنة.
كما وجهوا شكرهم وتقديرهم لقيادة السعودية على ما قدمته من تسهيلات وخدمات من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، والتي لقيت ترحيبًا كبيرًا لأنها ساهمت في تيسير رحلتهم بشكل آمن ويسير، متمنيين أن تتكرر مرات ومرات لما لقوه من خدمات ومعاملة مميزة.