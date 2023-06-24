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عبروا عن انبهارهم بمستوى الخدمات والمعاملة الطيبة

بدموع الفرح.. مشاعر الحجاج عبر “المواطن”

السبت ٢٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠١ صباحاً
بدموع الفرح.. مشاعر الحجاج عبر “المواطن”
المواطن - ولاء المطرفي - مكة المكرمة

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رصدت صحيفة المواطن دموع الفرح لحجاج بيت الله الحرام من المسجد الحرام.

وعبر الحجاج بكلمات مؤثرة عن سعادتهم وفرحتهم بحصولهم على الحج لهذا العام، والتي سعوا لها لأكثر من مرة منذ سنوات لتكتب لهم اليوم.

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كما عبروا عن فرحتهم الغامرة بأداء فريضة الحج، مشيدين بالمعاملة الطيبة بالمطار وبالقطار، وسط حالة من الانبهار والفرحة بمستوى الخدمة والمعاملة الحسنة.

كما وجهوا شكرهم وتقديرهم لقيادة السعودية على ما قدمته من تسهيلات وخدمات من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، والتي لقيت ترحيبًا كبيرًا لأنها ساهمت في تيسير رحلتهم بشكل آمن ويسير، متمنيين أن تتكرر مرات ومرات لما لقوه من خدمات ومعاملة مميزة.

 

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