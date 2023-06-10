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بعد تألقه اللافت مع ميلان

براهيم دياز في ريال مدريد حتى 2027

السبت ١٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٧ مساءً
براهيم دياز في ريال مدريد حتى 2027
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم السبت، عن عودة نجمه براهيم دياز إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية.

براهيم دياز يعود

وذكر ريال مدريد، في بيان رسمي: “يعلن النادي عن تنظيم حفل تقديم اللاعب براهيم دياز يوم الثلاثاء 13 يونيو الساعة 12:00 في مدينة ريال مدريد”.

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وأضاف النادي الإسباني بيانه: “سيعود دياز إلى صفوفنا بعقد جديد حتى 30 يونيو 2027، بعد فترة إعارته لمدة ثلاثة مواسم إلى ميلان الإيطالي”.

براهيم دياز
دياز في الريال – المصدر @realmadriden

وتابع: “أصبح براهيم دياز في هذه الفترة لاعبا أساسيا في الفريق الإيطالي التاريخي، حيث حقق ميلان لقب الدوري الإيطالي مرة أخرى في عام 2022 ووصل معه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم”.

واختتم نادي ريال مدريد بيانه، قائلًا: “براهيم دياز لاعبا في ريال مدريد منذ يناير 2019، وفاز بالفعل بلقب الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني مع نادينا، قبل إعارته إلى ميلان في سبتمبر 2020”.

براهيم دياز
دياز في الريال – المصدر @realmadriden

ريال مدريد يواصل التدعيم

ويُعد دياز هو ثالث صفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد بيلينجهام من بوروسيا دورتموند، وفراس جارسيا نجم رايو فايكانو.

ورحل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، 4 لاعبين مع نهاية تعاقدهم، وهم؛ كريم بنزيما، ماركو أسينسيو، إيدين هازارد وماريانو دياز.

كريم بنزيما
بنزيما مع ريال مدريد – المصدر @FabrizioRomano

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