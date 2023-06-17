وصول أكثر من 718 ألف حاج إلى المدينة المنورة حتى اليوم برشلونة يجد بديل ليفاندوفسكي رونالدو يُقرب لويس كاسترو من تدريب النصر لحظة دخول بعثة السعودية حفل افتتاح دورة الأولمبياد الخاص قوات الدعم السريع ترحب بإعلان هدنة الـ 3 أيام بالسودان جماهير الاتحاد تطلب محمد صلاح احتراق مركبتين جراء حريق في ارتداد محل تجاري بالرياض بايدن: لن نعمل على تسهيل انضمام أوكرانيا للناتو زيارة وزير الخارجية السعودي لإيران أهم خطوة بإعادة العلاقات الدبلوماسية مبادرة طريق مكة تواصل تقديم خدماتها لحجاج بنجلاديش
يبحث نادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية عن التعاقد مع بديل للاعب البولندي روبيرت ليفاندوفسكي وذلك استعدادًا للموسم المقبل.
وتشير التقارير إلى أن البارشا يرغب في التخلص من خدمات اللاعب الإسباني أنسو فاتي، وذلك بسبب تراجع مستواه الفني في الموسم المنصرم، وضم صفقة هجومية أفضل منه.
وذكر الصحفي الإسباني ” خواكيم بيريرا” أن برشلونة وجد البديل المناسب للاعب ليفاندوفسكي والذي يتنافس معه في قيادة خط هجوم برشلونة للموسم المقبل، حيث سيكون ذلك اللاعب البرازيلي فيتور روكي لاعب فريق أتلتيكو بارنينسي البرازيلي.
ويرغب الفريق الكتالوني في دفع 30 مليون يورو لضم روكي في فترة الانتقالات الصيفية، بينما يريد فريقه البرازيلي الحصول على 45 مليون يورو للموافقة على رحيله.
وكان ليفاندوفسكي قاد البارشا للفوز بلقب الدوري الإسباني موسم 2022/2023 بعد غياب دام 4 سنوات، كما وصل مع الفريق الإسباني إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي الموسم المنصرم.
ولم يفلح البارشا في ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي فضّل الانتقال لنادي إنتر ميامي الأمريكي، حيث تحدثت تقارير عن احتمالية عودته مجددًا لإسبانيا قبل أن يصرف اللاعب الأرجنتيني النظر عن الأمر.