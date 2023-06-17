برشلونة يجد بديل ليفاندوفسكي

يبحث نادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية عن التعاقد مع بديل للاعب البولندي روبيرت ليفاندوفسكي وذلك استعدادًا للموسم المقبل.

وتشير التقارير إلى أن البارشا يرغب في التخلص من خدمات اللاعب الإسباني أنسو فاتي، وذلك بسبب تراجع مستواه الفني في الموسم المنصرم، وضم صفقة هجومية أفضل منه.

البديل المناسب لهجوم برشلونة

وذكر الصحفي الإسباني ” خواكيم بيريرا” أن برشلونة وجد البديل المناسب للاعب ليفاندوفسكي والذي يتنافس معه في قيادة خط هجوم برشلونة للموسم المقبل، حيث سيكون ذلك اللاعب البرازيلي فيتور روكي لاعب فريق أتلتيكو بارنينسي البرازيلي.

ويرغب الفريق الكتالوني في دفع 30 مليون يورو لضم روكي في فترة الانتقالات الصيفية، بينما يريد فريقه البرازيلي الحصول على 45 مليون يورو للموافقة على رحيله.

إنجاز ليفاندوفسكي

وكان ليفاندوفسكي قاد البارشا للفوز بلقب الدوري الإسباني موسم 2022/2023 بعد غياب دام 4 سنوات، كما وصل مع الفريق الإسباني إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي الموسم المنصرم.

ولم يفلح البارشا في ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي فضّل الانتقال لنادي إنتر ميامي الأمريكي، حيث تحدثت تقارير عن احتمالية عودته مجددًا لإسبانيا قبل أن يصرف اللاعب الأرجنتيني النظر عن الأمر.