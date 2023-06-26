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برشلونة يرغب في التخلص من 3 لاعبين في الميركاتو الصيفي

الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٩ صباحاً
برشلونة يرغب في التخلص من 3 لاعبين في الميركاتو الصيفي
المواطن - فريق التحرير

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يبحث نادي برشلونة الإسباني عن التخلص من 3 لاعبين وذلك من أجل تسهيل التعاقد مع اللاعب الألماني إيلكاي جوندوجان نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقالت صحيفة Marca الإسبانية: إن البارشا منوط به بيع كل من فيران توريس والإسباني أنسو فاتي والبرازيلي رافينيا وذلك لتوفير المال الكافي لصفقة جوندوجان.

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جوندوجان يقرر الانضمام إلى برشلونة

وكان الإعلامي الرياضي الإيطالي فابريزيو رومانو قال عبر حسابه في “تويتر” يوم الأربعاء الماضي: إن اللاعب الألماني صاحب الأصول التركية سيوقع على عقد الانضمام لنادي برشلونة الإسباني لمدة موسمين حتى صيف عام 2025، مع إمكانية التمديد لسنة أخرى.

وذكرت شبكة “ريليفو” الإسبانية، يوم الأربعاء الماضي: “اجتاز جوندوجان الفحص الطبي الذي خضع له في ألمانيا، تمهيدًا لانتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الكتالوني”.

وأضاف: “النجم الألماني أصبح لاعبًا في برشلونة بنسبة 99%، بعد أن توصل الطرفان لاتفاق كامل واجتاز اللاعب الفحص الطبي، حيث سيوقع على عقود انضمامه، اليوم الأربعاء، لمدة موسمين مع خيار التمديد الثالث”.

يذكر أن الهلال كان فقد الفرصة أيضًا في التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي فضّل الانتقال لصفوف فريق إنتر ميامي الأمريكي.

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