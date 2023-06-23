برشلونة يستهدف خطف هدف النصر

تسعى إدارة نادي برشلونة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية هذا الصيف، لتبدأ في التفاوض مجددًا مع نجم إنتر ميلان، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

برشلونة يعيد التفاوض مع بروزوفيتش

وكان برشلونة قد دخل في مفاوضات مع بروزوفيتش قبل عدة أشهر، وتم الاتفاق على جميع التفاصيل، قبل أن تتوقف الصفقة، ليقترب من الانتقال لصفوف النصر، ولكن الفريق الكتالوني اقتحم المفاوضات اليوم.

وأشارت صحيفتا “سبورت” و”موندو ديبورتيفو”، إلى أن إدارة نادي إنتر ميلان تريد بيع النجم الكرواتي، ولذلك وضع برشلونة لاعبه فرانك كيسي ليكون ضمن الصفقة بالتبادل.

وسبق أن أبدى نادي إنتر ميلان اهتمامه بالتعاقد مع كيسي منذ وجوده في صفوف الغريم ميلان، إلا أن اللاعب الإيفواري أعرب عن رغبته في البقاء ضمن صفوف الفريق الكتالوني في الوقت الحالي.

وجاء في ختام تقرير “سبورت”: “بروزوفيتش ينتظر عرضًا رسميًا من برشلونة، حيث يضع الفريق الكتالوني على رأس أولوياته، وسيُفضله على الانتقال إلى صفوف النصر في الموسم الجديد”.

النصر يتفق مع إنتر ميلان

وفي السياق ذاته، أكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورت”، الإيطالي رودي جاليتي، اليوم أن إدارة النصر توصلت لاتفاق كامل مع إنتر ميلان، من أجل ضم بروزوفيتش، مشيرًا إلى أن النادي الإيطالي وافق على العرض الجديد.

وأوضح رودي جاليتي في تغريدة عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الأمر الآن متروك للاعب الكرواتي، حيث يتفاوض مسؤولو النصر معه؛ لإقناعه بالعرض، متوقعًا حسم الصفقة قريبًا.