برشلونة يُنهي الدوري الإسباني بالخسارة أمام سيلتا فيجو

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اختتم نادي برشلونة، مباريات الدوري الإسباني موسم 2022/ 2023 بالخسارة أمام سيلتا فيجو بنتيجة 2/ 1 في الجولة الـ38 والأخيرة.
وكان نادي سيلتا فيجو افتتح التسجيل للاعب جابرييل فيجا في الدقيقة الـ42 من عمر الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، عاد فيجا ليضيف الهدف الثاني لفريق سيلتا فيجو بالدقيقة الـ66.
ونجح البارشا بعد ذلك في تقليص الفارق عبر اللاعب أنسو فاتي في الدقيقة الـ80.
واختتم البارشا الموسم محتلًّا المركز الأول في الدوري الإسباني برصيد 88 نقطة، بينما أصبح رصيد سيلتا فيجو 43 نقطة في المركز الـ13.