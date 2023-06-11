بركان كراكاتاو ينفث الرماد لـ 3 كم في السماء

ثار بركان أناك كراكاتو في إندونيسيا، ليقذف برماد في الهواء على ارتفاع ثلاثة كيلومترات، حسبما نقلت أسوشيتد برس عن مسؤولين.

وقال مركز إندونيسيا لعلوم البراكين والتخفيف من المخاطر الجيولوجية، إن الجزيرة البركانية الواقعة في مضيق سوندا الإندونيسي بين جزيرتي جاوة وسومطرة الرئيسيتين ثارت سبع مرات على الأقل منذ وقت متأخر من يوم الجمعة.

أطول ثوران للبركان

ذكر المركز أن هذا هو أطول ثوران منذ الانهيار التفجيري للجبل الذي تسبب في موجات مد تسونامي مميتة في عام 2018 على امتداد سواحل جاوة وسومطرة.

لم ترد أنباء على الفور عن وجود ضحايا خلال الثوران الأخير، ولم يصدر أمر بالإجلاء. وتقع أقرب مستوطنة على مسافة 16 كيلومترًا ونصفًا.

أظهرت كاميرا المركز ذات الدائرة المغلقة توهجات الحمم البركانية وثوران البركان المتواصل، وظل ثاني أعلى تحذير منذ عام 2018 على مقياس من أربعة مستويات مستمرًا.

وفي مايو، حذرت السلطات السكان والسياح من البقاء على بعد 5 كيلومترات من فوهة البركان، وقبل ذلك الوقت كان الناس يسافرون إلى القمة لمشاهدة مناظر الطبيعة.

انكماش الجزيرة

وقال العلماء في المركز إنه منذ ثوران وانهيار عام 2018، أصبحت جزيرة أناك كراكاتو ربع حجمها الأصلي، وتسلط دراسة أجراها المركز في عام 2019، الضوء على قوة تسونامي الذي اصطدم بأكثر من 300 كيلومتر من ساحل سومطرة وجاوة.

ولقي أكثر من 430 شخصًا حتفهم في الموجات التي بلغ ارتفاعها مترين أو أعلى، ونزح 40 ألف شخص.