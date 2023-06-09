برلمانية ترضع طفلها داخل البرلمان الإيطالي

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وثق مقطع فيديو متداول لقطات للنائبة جيلدا سبورتييلو، من حركة 5 نجوم (M5S) ، أول امرأة ترضع طفلها في البرلمان الإيطالي، وهي لفتة قوبلت بتصفيق جماعي من قبل زملائها في مجلس النواب.
وأخذت البرلمانية طفلها بين ذراعيها واستقرت في الجزء العلوي من الغرفة، حيث جاء بعض النواب لتحية فيديريكو الصغير، نجل ريكاردو ريكياردي، وهو أيضا نائب عن حركة 5 نجوم، وفقًا لوكالة أنسا الإيطالية.
وذكر نائب رئيس البرلمان، جورجيو مولى: ظهر فيديريكو، نجل زملائنا لأول مرة في القاعة”، وقام بالتصفيق مع باقي الحاضرين للنائبة الإيطالية عندما كانت ترضع طفلها.
ونوهت الوكالة إلى أن النائبة البالغة من العمر 36 عامًا، هي المروج لإصلاح لوائح مجلس النواب، التي سمحت لها اليوم بإرضاع ابنها رضاعة طبيعية، وهي على حد تعبيرها “خطوة مهمة تشكل سابقة وتبعث برسالة إلى الدولة وإلى جميع النساء”.