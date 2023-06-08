برنامج حفل كريم بنزيما في الجوهرة

كشف نادي الاتحاد- قبل قليل- عن برنامج حفل استقبال لاعبه الفرنسي كريم بنزيما، حيث ينطلق الحفل في تمام الساعة التاسعة إلا ربعًا مساءً بتوقيت المملكة.

فقرات حفل كريم بنزيما

وسيصل اللاعب الفرنسي إلى الملعب في تمام التاسعة إلا ربعًا مساءً بتوقيت المملكة ويستمر لمدة 10 دقائق حتى يدخل أرضية الملعب، ثم بداية من الساعة التاسعة إلا خمس دقائق حتى التاسعة والربع يقام المؤتمر الصحفي وحفل التوقيع.

ومن التاسعة والربع إلى العاشرة إلا ثلثًا سيجرى مقابلة قصيرة مع اللاعب ثم يبدأ العرض، وبداية من العاشرة إلا ثلثًا حتى العاشرة إلا ربعًا سيبدأ عرض الكرة الذهبية للاعب.

ومن العاشرة إلا ربعًا حتى العاشرة إلا 10 دقائق سيقول بنزيما بعض الكلمات التحفيزية، ثم يتم إطلاق عروض الليزر، ومن الساعة العاشرة إلا 10 دقائق إلى الساعة العاشرة وخمس دقائق سيتم تشغيل الموسيقى.

ومن الساعة العاشرة وخمس دقائق حتى الساعة العاشرة وعشر دقائق سينتهي العرض.

يذكر أن تقديم كأسي دوري روشن والسوبر السعودي سيكون كفقرة مستقلة في حفل بنزيما ويبدأ من العاشرة إلا 10 دقائق حتى العاشرة والنصف إلا خمس دقائق.