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ابتداءً من اليوم الثامن وحتى الثاني عشر من شهر ذي الحجة

برنامج دعوي بمسجد الخيف في مشعر منى خلال أيام الحج

الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٣ صباحاً
برنامج دعوي بمسجد الخيف في مشعر منى خلال أيام الحج
المواطن - واس

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تقيم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، برنامجاً دعوياً يتمثل في إقامة المحاضرات الدعوية بمسجد الخيف في مشعر منى، ابتداءً من اليوم الثامن وحتى الثاني عشر من شهر ذي الحجة 1444هـ، وذلك ضمن برامجها الدعوية خلال موسم الحج لهذا العام وذلك تماشياً مع رسالة المملكة السامية في نشر الوسطية والاعتدال، وتوجيه ضيوف الرحمن وفق المنهج الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة النبوية المطهرة.

برنامج دعوي بمسجد الخيف

ويشارك في هذه المحاضرات العدبد من العلماء والدعاة، حيث تنطلق اليوم، بمحاضرة الدكتور عبدالله بن ناصر الصبيح بعد صلاة العصر بعنوان “أحكام وفضائل يوم عرفة”، ويلقي الدكتور صالح بن عبدالعزيز سندي بعد صلاة المغرب محاضرة بعنوان “فضل التوحيد”، وبعد صلاة العشاء يلقي الدكتور أحمد بن حمد الونيس محاضرة بعنوان “صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم”.

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وفي اليوم العاشر يلقي الدكتور جبريل بن محمد البصيلي بعد صلاة الظهر محاضرة بعنوان “أعمال الحاج أيام التشريق”، وبعد صلاة العصر محاضرة للدكتور عواد بن سبتي العنزي بعنوان “تقوى الله عز وجل”، وبعد صلاة المغرب يلقي الدكتور صالح بن سعد السحيمي محاضرة بعنوان “لزوم الجماعة”، وبعد صلاة العشاء محاضرة للشيخ عبدالعزيز بن محمد الحمدان بعنوان “وكذلك جعلناكم أمة وسطاً”.

شروط قبول العمل

ويتواصل البرنامج في اليوم الحادي عشر حيث يلقي الدكتور محمد بن عمر بازمول، بعد صلاة الظهر محاضرة بعنوان “شروط قبول العمل”، وبعد صلاة العصر ندوة يشارك فيها كل من الدكتور محمد بن فهد الفريح والدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي بعنوان: “اهتمام المملكة العربية السعودية بضيوف الرحمن”، وبعد صلاة المغرب تقام محاضرة يلقيها الدكتور عبدالله بن محمد النجمي بعنوان “تعظيم شعائر الله”، وبعد صلاة العشاء يلقي الدكتور علي بن يحيى حدادي محاضرة بعنوان “التحذير من الفتن”.

التوبة النصوح

وفي اليوم الثاني عشر يلقي الشيخ محمد بن رمزان الهاجري، بعد صلاة الظهر محاضرة بعنوان “التوبة النصوح”، وبعد صلاة العصر يلقي الشيخ سعيد بن هليل الشمري محاضرة بعنوان “الاستقامة”.
ويأتي تنظيم هذه الأنشطة والبرامج في إطار الجهود الدعوية التي تقدمها الوزارة ضمن خططها المعتمدة لموسم الحج؛ لتبصير الحجاج وإرشادهم لما ينفعهم لتأدية الفريضة، وترسيخ مقاصد الحج، وتعظيم شعائر الله، كما سيتم بث جميع المحاضرات خلال قناة الوزارة على منصة اليوتيوب.

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