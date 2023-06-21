توني كروس مستمر مع الريال حتى 2024 برنامج ضيوف خادم الحرمين يستقبل 656 حاجًا من 51 دولة إعلان نتائج حركة النقل الداخلي في مكة عبر نظام نور بروزوفيتش يُثير الجدل برسالة غامضة إطلاق خدمة حجز موقع لبيع الأضاحي في الرياض والمدينة المنورة 16 مخالفًا في قبضة الأمن لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص أرقام تُزين مسيرة كانتي قبل الانتقال للاتحاد إحباط تهريب 330 كجم من القات بجازان معلومات عن رواية الحزام هدية وزير الثقافة لنظيرته الفرنسية وصول 1.423.804 حجاج في موسم حج 1444 هـ حتى الأمس
تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، وبمتابعة مستمرة من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ المشرف العام على البرنامج، استقبال ضيوف البرنامج في مقر استضافتهم في مكة المكرمة، تنفيذًا للأمر السامي الكريم باستضافة 1300 حاج وحاجة من أكثر من 90 دولة من مختلف قارات العالم.
وبلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى مقر استضافتهم في مكة المكرمة 656 حاج وحاجة من 51 دولة حول العالم يمثلون أولى الدفعات التي وصلت، وفق منظومة متكاملة من الخدمات قدمتها الوزارة للضيوف كي يؤدوا مناسك الحج بيسر وسهولة.
ويهدف برنامج ضيوف خادم الحرمين للحج إلى تقديم صورة جلية للوعي الإسلامي الوسطي المعتدل لهذه البلاد المباركة وقادتها، وتعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن السعودية، ووقوف المستضافين على ما تبذله السعودية من جهود في خدمة القرآن الكريم والحرمين الشريفين، وبذل كل ما من شأنه تسهيل أداء مناسك الحج والعمرة والزيارة لأعداد كبيرة من المسلمين المؤثرين في مجتمعاتهم.
كما يهدف البرنامج شمولية أكبر عدد من المستضافين لأداء مناسك الحج ممن لم يسبق لهم الحج في مختلف دول العالم تجسيداً لرسالة البرنامج، كما تحرص الوزارة على تعزيز قيم الأخوة الإسلامية بين المستضافين من خلال اللقاءات العلمية والثقافية التي تنفذها اللجان العاملة في البرنامج.