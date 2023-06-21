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برنامج ضيوف خادم الحرمين يستقبل 656 حاجًا من 51 دولة

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٤ مساءً
برنامج ضيوف خادم الحرمين يستقبل 656 حاجًا من 51 دولة
المواطن - فريق التحرير

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تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، وبمتابعة مستمرة من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ المشرف العام على البرنامج، استقبال ضيوف البرنامج في مقر استضافتهم في مكة المكرمة، تنفيذًا للأمر السامي الكريم باستضافة 1300 حاج وحاجة من أكثر من 90 دولة من مختلف قارات العالم.

عدد الحجاج المستفيدين

وبلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى مقر استضافتهم في مكة المكرمة 656 حاج وحاجة من 51 دولة حول العالم يمثلون أولى الدفعات التي وصلت، وفق منظومة متكاملة من الخدمات قدمتها الوزارة للضيوف كي يؤدوا مناسك الحج بيسر وسهولة.

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برنامج ضيوف خادم الحرمين للحج

ويهدف برنامج ضيوف خادم الحرمين للحج إلى تقديم صورة جلية للوعي الإسلامي الوسطي المعتدل لهذه البلاد المباركة وقادتها، وتعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن السعودية، ووقوف المستضافين على ما تبذله السعودية من جهود في خدمة القرآن الكريم والحرمين الشريفين، وبذل كل ما من شأنه تسهيل أداء مناسك الحج والعمرة والزيارة لأعداد كبيرة من المسلمين المؤثرين في مجتمعاتهم.

كما يهدف البرنامج شمولية أكبر عدد من المستضافين لأداء مناسك الحج ممن لم يسبق لهم الحج في مختلف دول العالم تجسيداً لرسالة البرنامج، كما تحرص الوزارة على تعزيز قيم الأخوة الإسلامية بين المستضافين من خلال اللقاءات العلمية والثقافية التي تنفذها اللجان العاملة في البرنامج.

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