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متجهًا لتسجيل مكاسب أسبوعية

برنت يرتفع بنحو 0.57% لـ 76.10 دولار للبرميل

الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٠ مساءً
برنت يرتفع بنحو 0.57% لـ 76.10 دولار للبرميل
المواطن - فريق التحرير

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ارتفع خام برنت، اليوم الجمعة، بنحو 0.57% إلى 76.10 دولار للبرميل، متجهًا لتسجيل مكاسب أسبوعية.

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النفط

خام برنت

جاء ذلك، وسط ارتفاع الطلب الصيني على الخام برنت والضعف المتوقع في الاقتصاد العالمي مع احتمالية رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

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وقفزت أسعار النفط العالمية نحو 3% بفضل تراجع الدولار وقفزة في استهلاك المصافي للخام في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.47 دولار، أو ما يعادل 3.4%، إلى 75.67 دولار للبرميل عند التسوية.

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