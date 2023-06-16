برنت يرتفع بنحو 0.57% لـ 76.10 دولار للبرميل

ارتفع خام برنت، اليوم الجمعة، بنحو 0.57% إلى 76.10 دولار للبرميل، متجهًا لتسجيل مكاسب أسبوعية.

خام برنت

جاء ذلك، وسط ارتفاع الطلب الصيني على الخام برنت والضعف المتوقع في الاقتصاد العالمي مع احتمالية رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وقفزت أسعار النفط العالمية نحو 3% بفضل تراجع الدولار وقفزة في استهلاك المصافي للخام في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.47 دولار، أو ما يعادل 3.4%، إلى 75.67 دولار للبرميل عند التسوية.