مسيرة تدريبية متواضعة لـ روبي فاولر قبل تدريبه للقادسية النصر يبحث فسخ عقد أوسبينا ضبط مسلخ عشوائي في حفر الباطن السديس: بدأنا التحضير لموسم الحج القادم وتقييم الأداء بروزوفيتش يرفض الانضمام إلى النصر الأمير محمد بن سلمان وولي عهد الكويت يتبادلان التهاني بعيد الأضحى السفير الأمريكي: نتواصل مع السلطات بالمملكة للتحقيق في حادث جدة وشكرًا للأمن السعودي تاليسكا عن كريستيانو رونالدو: نيمار أفضل منه ولم أنبهر عند وصوله لـ النصر ! الرئيس السنغالي يزور المسجد النبوي ولي العهد يستقبل ضيوف خادم الحرمين.. وسيلة تواصل عريقة رسّخها قادة السعودية
كشفت تقارير صحفية أن اللاعب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي رفض عرضًا للانضمام إلى نادي النصر وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال الصحفي الإيطالي جياكومو لاكوبيليس إن اللاعب الكرواتي فضّل البقاء مع إنتر ميلان خلال الفترة المقبلة.
وفي وقت سابق، قال الإعلامي الرياضي سانتي أونا عبر حسابه في “تويتر” : ” حتى الآن النصر لم يتفق مع اللاعب الكرواتي، لاعب الإنتر يريد الحصول على 30 مليون يورو، بينما يريد النصر منحه 20 مليون يورو كراتب سنوي”.
ويمتد تعاقد النجم الكرواتي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي حتى عام 2025، وتلقى عرضين للرحيل هذا الصيف، الأول من نادي النصر، والثاني من برشلونة الإسباني الذي يسعى لضمه لتعويض رحيل سيرجيو بوسكيتس.