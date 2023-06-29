بروزوفيتش يرفض الانضمام إلى النصر

كشفت تقارير صحفية أن اللاعب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي رفض عرضًا للانضمام إلى نادي النصر وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الصحفي الإيطالي جياكومو لاكوبيليس إن اللاعب الكرواتي فضّل البقاء مع إنتر ميلان خلال الفترة المقبلة.

عرضان لـ بروزوفيتش

وفي وقت سابق، قال الإعلامي الرياضي سانتي أونا عبر حسابه في “تويتر” : ” حتى الآن النصر لم يتفق مع اللاعب الكرواتي، لاعب الإنتر يريد الحصول على 30 مليون يورو، بينما يريد النصر منحه 20 مليون يورو كراتب سنوي”.

ويمتد تعاقد النجم الكرواتي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي حتى عام 2025، وتلقى عرضين للرحيل هذا الصيف، الأول من نادي النصر، والثاني من برشلونة الإسباني الذي يسعى لضمه لتعويض رحيل سيرجيو بوسكيتس.