بروزوفيتش يُثير الجدل برسالة غامضة

أثار نجم إنتر ميلان، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش حالة من الجدل برسالة غامضة، اليوم الأربعاء، خاصة أنه لم يحسم مستقبله في الموسم الجديد.

رسالة بروزوفيتش

ونشر بروزوفيتش عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، رسالة غامضة، حيث كتب: “جاري التحميل.. برجاء الانتظار”، وذلك في إشارة إلى إمكانية حسم وجهته في الموسم المقبل خلال الساعات المقبلة.

وارتبط اسم النجم الكرواتي بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حيث أكدت تقارير أن الإدارة العالمي تقدمت بعرض رسمي لضمه مقابل 15 مليون يورو، إلا أن إنتر ميلان رفض هذا العرض.

وأشارت التقارير إلى أن الإدارة النصراوية تقدمت بعرض ثان مقابل 18 مليون يورو، وتنتظر الرد لحسم صفقة بروزوفيتش، في الوقت الذي يسعى برشلونة ونيوكاسل أيضًا للحصول على خدمات النجم الكرواتي.

وساهم بروزوفيتش في حصول منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم على المركز الثاني ببطولة دوري الأمم الأوروبية، كما توج بجائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية ضد إسبانيا.

النصر يستعد للموسم الجديد

وتسعى إدارة النصر في التعاقد مع صفقات عالمية هذا الصيف، وتُشير التقارير إلى اقترابها من ضم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، المغربي الدولي حكيم زياش، ونجم ريال بيتيس، البرتغالي ويليام كارفاليو.

كما تطمح الإدارة النصراوية في حسم ملف المدير الفني الأجنبي سريعًا، قبل خوض الفريق الأول لكرة القدم لمعسكره الخارجي، استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.