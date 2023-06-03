Icon

هطول أمطار غزيرة على عرعر Icon الأمن العام: 8 أضرار صحية لتعاطي الحشيش Icon مارسيلو غروهي أعلى الحراس تقييمًا هذا الموسم Icon المسحل: 8 أجانب في الموسم المقبل بدوري روشن Icon وظائف شاغرة في فروع مجموعة التركي Icon الموسم المطري في السعودية يجمع 4 مزايا نادرة Icon أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 307 دولارات Icon الفيصل: لن يتم زيادة أسعار تذاكر المباريات Icon فتاة متهورة توثق قيادتها على سرعة 170 كم Icon العائلة المالكة البريطانية تستقبل مولودًا جديدًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وسط تحذيرات الأرصاد

بروق قوية وأمطار غزيرة في جازان

السبت ٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٠ مساءً
بروق قوية وأمطار غزيرة في جازان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

هطلت مساء اليوم السبت، أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، شملت محافظات صبيا، والعيدابي، وهروب.

ووثق مقطع فيديو متداول هطول أمطار غزيرة مع ظهور بروق على محافظة صبيا بمنطقة جازان.

قد يهمّك أيضاً
كريستيانو رونالدو يغيب عن مباراة النصر والفتح

كريستيانو رونالدو يغيب عن مباراة النصر والفتح

وزير الخارجية الأمريكي يزور السعودية من 6 إلى 8 يونيو

وزير الخارجية الأمريكي يزور السعودية من 6 إلى 8 يونيو

كما وثق فيديو آخر، جريان السيول جراء هطول الأمطار الغزيرة على محافظة هروب بجازان، وسط نشاط في الرياح السطحية وسماع لصوت الرعد في المكان.

أمطار غزيرة ورياح نشطة

وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهًا من أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان، تشمل في ذلك الحرث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، الفطيحة، فيفا وصبيا، وهروب.

ويصاحب الأمطار نشاطًا في الرياح السطحية، وتساقطًا للبرد، وجريان سيول، كما تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القحطاني يكشف قصة تبني سميرة من الطفولة حتى التخرج
السعودية اليوم

القحطاني يكشف قصة تبني سميرة من الطفولة...

السعودية اليوم
تحذيرات من هجمات إرهابية قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية
العالم

تحذيرات من هجمات إرهابية قبل انتخابات الرئاسة...

العالم
الدراسة عن بعد في مدارس نجران غدًا
السعودية اليوم

الدراسة عن بعد في مدارس نجران غدًا

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
صالون الابتكار ودعم وتمويل البحوث ضمن فعاليات يوم البحث العلمي بجامعة شقراء
السعودية اليوم

صالون الابتكار ودعم وتمويل البحوث ضمن فعاليات...

السعودية اليوم
لقطات لإنقاذ بقرة جوًا بطائرة من جبال الألب
غرائب

لقطات لإنقاذ بقرة جوًا بطائرة من جبال...

غرائب
لقطات ساحرة لتدفق شلالات بجدة غرب تبوك
السعودية اليوم

لقطات ساحرة لتدفق شلالات بجدة غرب تبوك

السعودية اليوم
طبيبة سعودية تنقذ حياة مريض على متن طائرة كندية
السعودية اليوم

طبيبة سعودية تنقذ حياة مريض على متن...

السعودية اليوم