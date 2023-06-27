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رحل بعد 3 سنوات مع العميد

برونو هنريكي يودع الاتحاد: مسيرتي انتهت معكم وسأظل أدعمكم

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٩ مساءً
برونو هنريكي يودع الاتحاد: مسيرتي انتهت معكم وسأظل أدعمكم
المواطن - محمد سمعه

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حرص البرازيلي برونو هنريكي لاعب نادي الاتحاد السابق على توديع جماهير النادي وذلك بعد رحيله عن صفوف العميد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال برونو عبر حسابه في ” الإنستجرام” : ” محطة أخرى في مسيرتي بعد 3 سنوات تنتهي، لقد كانت 3 سنوات من التعلم وتحقيق الإنجازات مع النادي، منذ يومي الأول في السعودية وتمت معاملتي بشكل جيد، أنا وعائلتي نشعر بالامتنان وبمساعدة زملائي لي في أرضية الملعب كنا قادرين على تحقيق البطولات”.

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تعليق برونو هنريكي

وأضاف لاعب الاتحاد السابق: “سأغادر والفريق متوج بالدوري السعودي الذي لم يفز به منذ عام 2009، ومهما حدث فسأظل داعمًا لهذا النادي من كل أعماق قلبي، شكرًا لكم”.

يذكر أن نادي الاتحاد كان تعاقد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية مع الفرنسيين كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني السابق ونغولو كانتي لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي.

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