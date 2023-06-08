بريطانيا تستعد لإزالة كاميرات المراقبة الصينية

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تتجه الحكومة البريطانية إلى إزالة كاميرات المراقبة المصنوعة في الصين من المؤسسات الحكومية، في إطار تحرك من أجل تبديد مخاوف متعلقة بـ”الأمن القومي”.
وفي وقت سابق، تعهدت الحكومة البريطانية بأن تعلن جدولاً زمنيًا محددًا لإزالة المعدات المصنوعة من قبل شركات توصف بـ”الخاضعة لقانون المخابرات الوطنية في الصين”.
ويأتي هذا التوجه فيما قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في مايو الماضي خلال قمة مجموعة السبع، إن الصين تشكل “أكبر تحد للأمن الدولي والازدهار في العالم”، بحسب ما أفادت به “سكاي نيوز”.
وأوضحت الحكومة أن الهدف من التحرك هو “السعي إلى بث الطمأنينة”، في إشارة إلى العمل بشكل عاجل من أجل إزالة تلك الكاميرات، ولكنها لم تحدد الحكومة البريطانية أسماء الشركات الصينية التي ستقوم بإزالة كاميراتها من المنشآت الحكومية.