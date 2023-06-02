بريطانيا: مخزون الأسلحة المخصصة لكييف بدأ ينفد

قال وزير الدفاع في بريطانيا، بن ولاس، إن مخزون بريطانيا وحلفاء أوكرانيا الآخرين من الأسلحة التي يمكنهم تزويد كييف بها بدأ ينفد.

حقيقة واقعية

وبحسب وكالة تاس الروسية للأنباء، قال بن والاس في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست، اليوم الجمعة: لقد رأينا جميعًا الحقيقة الواقعية، وهي أن الأسلحة تنفد لدى الجميع، وبحسب قوله، فإن حلفاء أوكرانيا مجبرون على شراء المزيد من الأسلحة لكييف، لأنهم لا يستطيعون توفيرها من مخزونهم الوطني.

في الوقت نفسه، شدد الوزير البريطاني، على أن الغرب لا يزال يعتزم توفير الأسلحة والتمويل لأوكرانيا، دون دفع كييف إلى إجراء مفاوضات مع موسكو.

تصريح الناتو

وفي وقت سابق، كان الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، قد قال في مقابلة مع وكالة بلومبرغ، إن دول الحلف بحاجة إلى زيادة إنتاج الأسلحة، وقد استنفدت مخزونها بسبب الإمدادات إلى كييف.

وفي الوقت نفسه، قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إنها لم تعد تخشى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو تصعيده، وفق تقرير نشره موقع بوليتيكو.

وقبل قرارات إرسال أسلحة، مثل أنظمة جافلين وأنظمة الصواريخ عالية الحركة أو الدبابات إلى أوكرانيا، كانت تتردد جملة واضحة مرارًا من كبار مسؤولي الإدارة: إرسال هذه الأسلحة إلى كييف يمكن أن يتجاوز الخط الأحمر للرئيس الروسي، أو كانوا يعلقون بالقول إن بوتين قد يصعد الحرب ويعرض أوكرانيا وأوروبا والولايات المتحدة لخطر أكبر.