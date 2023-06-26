بعد تقرير “المواطن”: الأردن توضح أسباب نفوق الأغنام في حفر الباطن

علقت الدكتورة ابتهال الخريشا، مديرة مديرية زراعة المفرق، على واقعة نفوق عدد من الماشية القادمة من الأردن إلى السعودية، والتي سلطت صحيفة “المواطن” الضوء عليها في تقرير خاص قبل ساعات.

وأكدت الدكتورة ابتهال الخريشا، مديرة مديرية زراعة المفرق، أن الأردن صدّر إلى السعودية منذ الخامس عشر من الشهر الحالي وحتى اليوم، 136 ألف وستمائة رأس من الأغنام.

وأوضحت في تصريحات خاصة لموقع نبأ الأردن الإخباري، أن ما نفق من كل هذا العدد حسب المصدرين، هو 800 رأس من الخراف، أي أقل من 1% من مجمل ما تم تصديره، وهذا في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي قاربت 55 درجة مئوية.

أسباب أخرى

وغير درجة الحرارة، فقد عزت الدكتورة الخريشا نفوق هذا العدد من الخراف الأردنية المصدرة إلى السعودية، لأسباب أخرى منها نقل الخراف في سيارات “برادات” غير معدة لنقل الخراف، وعدم خبرة بعض السائقين في التعامل معها حيث يجب التعامل معها ضمن شروط منها أن تتم سقاية الحيوانات كل 200 متر مع إضافة بعض التبن إلى المياه حتى لا تشرب الحيوانات الكثير من المياه.

إضافة إلى إعطائها فيتامين c وذلك بعد أن يتم إنزالها للراحة، مؤكدة أن نقل الحيوانات إلى مسافات تصل إلى ألف كيلو متر وسط الجو الحار جدًّا يعرض الحيوانات لخطر النفوق ولا شك.

وأوضحت الدكتورة الخريشا أن حالات النفوق حدثت مع أكثر من مُصدّر وبأعداد متفاوتة.

تفاصيل الواقعة

وشهدت أحواش الأغنام بمحافظة حفر الباطن نفوق أعداد كبيرة من الأغنام المستوردة من الأردن، بعد قرار سماح الاستيراد من الأردن وعدة دول أخرى.

وذكر عدد من أصحاب الأغنام النافقة أن سبب النفوق يعود لبقائها يومين في محجر جمارك منفذ الحديثة وطول المسافة من الأردن إلى حفر الباطن؛ مما تسبب لها في العطش والنفوق.

وأشار أحد المتضررين إلى أن عدد النفوق لديه وصل إلى 300 رأس بسبب الجوع والعطش وحرارة الأجواء، مضيفًا أن النفوق وصل لأعداد كبيرة في حفر الباطن وعدة مناطق أخرى.

ومن جانبه، باشر مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بحفر الباطن ومركز وقاء مواقع نفوق الأغنام، وتبين من مستقبل الإرسالية بأنها نافقة بسبب النقل، وتم التخلص منها بالطرق الصحية.