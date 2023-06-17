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وسط حضور إعلامي إيراني كبير

بعد قليل.. مؤتمر صحفي للأمير فيصل بن فرحان ونظيره الإيراني

السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٠ مساءً
بعد قليل.. مؤتمر صحفي للأمير فيصل بن فرحان ونظيره الإيراني
المواطن - فريق التحرير

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ينطلق بعد قليل المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في طهران، وسط حضور إعلامي إيراني كبير.

لقاء فيصل بن فرحان ونظيره الإيراني

والتقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، مساء اليوم، نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في طهران وعقدا جلسة مباحثات ثنائية.

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وكان وزير الخارجية سمو الأمير فيصل بن فرحان قد وصل إلى طهران في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وزير الخارجية يزور طهران

وأعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، أمس الجمعة، أن الأمير فيصل سيزور إيران، وسيتخذ إجراءات لإعادة فتح سفارة بلاده بطهران.

إعادة فتح السفارات

وفي 6 يونيو أعادت طهران فتح سفارتها في المملكة بعد نحو 3 أشهر من الإعلان عن الاتفاق على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران.

وأعيد فتح مبنى سفارة طهران السابق الذي كان مغلقًا لسنوات، بعدما تمّ ترميمه بالكامل مؤخرًا، بحضور السفير الإيراني المعيّن في المملكة.

وعينت طهران الشهر الماضي، الدبلوماسي رفيع المستوى، علي رضا عنايتي، سفيراً جديداً في المملكة. ويشغل عنايتي حالياً منصب نائب وزير الخارجية بعدما كان سفيراً في الكويت خلال عهد الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني.

كما جاءت هذه التطورات بعد أن تبادل البلدين في أبريل الماضي، زيارة لوفدين فنيين من أجل بحث مسألة إعادة فتح السفارات.

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