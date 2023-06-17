بعد قليل.. مؤتمر صحفي للأمير فيصل بن فرحان ونظيره الإيراني

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ينطلق بعد قليل المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في طهران، وسط حضور إعلامي إيراني كبير.
والتقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، مساء اليوم، نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في طهران وعقدا جلسة مباحثات ثنائية.
وكان وزير الخارجية سمو الأمير فيصل بن فرحان قد وصل إلى طهران في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.