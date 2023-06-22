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بعون الله وتوفيقه.. جاهزون لأمن وسلامة حجاج بيت الله

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٤ صباحاً
بعون الله وتوفيقه.. جاهزون لأمن وسلامة حجاج بيت الله
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المواطن - مكة المكرمة

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شهد حفل استعراض قوات الأمن المشاركة في تأمين الحجاج هذا العام، مهارة مذهلة وجاهزية تامة لتنفيذ الخطة الأمنية المعدة لتيسير أداء الحجاج للمناسك، وتنفيذ مهامها في حفظ أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

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تناغم متقن

ووفق مجموعة صور وثقت الحدث، بيد أن قوات أمن الحج باشرت تنفيذ مهامها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة وفي جميع الطرق المؤدية لمناطق الحج بعد المواءمة مع الجهات المعنية وفق منظومة متكاملة وجهود متناسقة وتناغم متقن عبر خطط أمنية ومرورية وتنظيمية شاملة من قبل قوات أمن الحج والمساندين لها من القطاعات العسكرية والحكومية والأهلية كافة.

مهارات عالية

واستعرضت قوات أمن الحج جاهزيتها من خلال عدد من الفرضيات الأمنية التي أظهرت مستوى الإتقان والمهارات العالية التي يتميز بها رجال الأمن، كما شمل العرض إبراز الآليات والمدرعات الخاصة، وطيران الأمن أمام وزير الداخلية.

استعراض أمن الحج

جدير بالذكر أن الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا وقف، على جاهزية قوات أمن الحج لتنفيذ مهامها في حفظ أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

جاء ذلك خلال رعاية الحفل السنوي الذي نظمته قوات أمن الحج المشاركة في موسم حج هذا العام 1444هـ.

وأكد مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج، الفريق محمد بن عبدالله البسامي، في كلمة ألقاها خلال الحفل، الجاهزية التامة لقوات أمن الحج لتنفيذ الخطة الأمنية المعدة لتيسير أداء الحجاج للمناسك ورعاية ضيوف الرحمن والعناية بهم؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبإشراف مباشر من وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا.


وبين أن قوات أمن الحج باشرت تنفيذ مهامها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة وفي جميع الطرق المؤدية لمناطق الحج بعد المواءمة مع الجهات المعنية وفق منظومة متكاملة وجهود متناسقة وتناغم متقن عبر خطط أمنية ومرورية وتنظيمية شاملة من قبل قوات أمن الحج والمساندين لها من القطاعات العسكرية والحكومية والأهلية كافة.

ولفت الانتباه إلى أن ضيوف الرحمن يحظون برعاية فائقة ودعم سخي من القيادة الرشيدة التي سخرت كل الإمكانات لخدمة ورعاية قاصدي الحرمين الشريفين، وتأمين سلامتهم واستخدام وسائل التقنية الحديثة وأدوات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الذكية لراحة ضيوف الرحمن.

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