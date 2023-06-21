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استفزاز سياسي وانتهاك لكرامة الصين

بكين ترد على وصف بايدن نظيره الصيني بالديكتاتور

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٦ مساءً
بكين ترد على وصف بايدن نظيره الصيني بالديكتاتور
المواطن - فريق التحرير

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أكدت الخارجية الصينية أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن ضد الرئيس بينغ استفزاز سياسي وانتهاك لكرامة الصين.

وصف بايدن

جاء ذلك في أول تعليق من بكين على وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الصيني بالديكتاتور.

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الرئيس الصيني والأمريكي
الرئيس الصيني والأمريكي

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وصف نظيره الصيني شي جين بينغ بلقب مسيء، على الرغم من الزيارة التي أجراها لـ”بكين” وزير الخارجية انطوني بلينكن.

ووصف “بايدن” في تصريحات خلال تواجده بولاية كاليفورنيا الأمريكية رئيس الصين بـ” ديكتاتور”، مضيفًا أن “شي” شعر بالحرج الشديد عندما أُسقط منطاد صيني فوق الولايات المتحدة هذا العام.

وأدلى بايدن بهذه التصريحات غداة لقاء وزير الخارجية أنتوني بلينكن بشي في زيارة إلى الصين استهدفت تخفيف التوتر بين البلدين.

 

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