بلاك روك تتوقع طلبًا قويًا على الاستثمار في البنية التحتية بالسعودية

قالت رئيسة قطاع آسيا والمحيط الهادي مجموعة بلاك روك، راشيل لورد، الأربعاء، إن شركة إدارة الأصول بالمجموعة تتوقع طلبًا قويًا من عملائها حول العالم على الاستثمار في البنية التحتية بالسعودية.

فرص استثمارية قوية

وفي كلمة ألقتها بمناسبة يوم المستثمر، قالت إن بلاك روك ضخت أكثر من 15 مليار دولار في خطوط أنابيب الغاز الطبيعي بالسعودية ولديها مجموعة فرص استثمارية قوية مقبلة.

ووقع صندوق الاستثمارات العامة وبلاك روك اتفاقًا في نوفمبر لاستكشاف مشروعات البنية التحتية في الشرق الأوسط بشكل مشترك مع التركيز على المملكة.

ما هي بلاك روك؟

هي شركة أمريكية متعددة الجنسيات لإدارة الاستثمار يقع مقرها في مدينة نيويورك، تأسست عام 1988 كإدارة لإدارة المخاطر والأصول المؤسسية ذات الدخل الثابت، وهي أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، حيث تبلغ الأصول الخاضعة للإدارة 9 تريليون دولار اعتبارًا من يناير 2022، وتعمل بلاك روك عالميًا مع 70 مكتبًا في 30 دولة وعملاء في 100 دولة.

وسعت بلاك روك إلى وضع نفسها كشركة رائدة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، وواجهت الشركة انتقادات لتفاقم تغير المناخ، وعلاقاتها الوثيقة مع نظام الاحتياطي الفيدرالي خلال وباء كورونا، والسلوك المانع للمنافسة، واستثماراتها غير المسبوقة في الصين.