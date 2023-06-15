بلدية الأسياح تعمل على إعادة تأهيل طريق الملك فهد

نفذت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية محافظة الأسياح أعمال دهانات مسارات الطرق بمسافة (2400) متر طولي وكذلك إعادة دهانات الأرصفة بمسافة (21.000) متر طولي وزراعة أكثر من (20000) من الورود الموسمية بطريق الملك فهد بعين ابن فهيد.

تحسين المشهد الحضري

يأتي ذلك ضمن أعمال تحسين المشهد الحضري و جهودها في تطوير قطاع الطرق؛ للارتقاء بمؤشر جودة الحياة ورفع مستويات السلامة المرورية والخدمات المقدمة لمرتادي الطريق.