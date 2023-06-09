بلطجي ينال عقابًا رادعًا داخل محطة بنزين بتكساس

وثق مقطع فيديو لقطات لبلطجي في محطة بنزين بولاية تكساس الأمريكية يرفع السلاح على شخص آخر ثم تلفظ عليه بكلمات نابية.

وبحسب الفيديو المتداول، تحدى البلطجي الشخص بعمل نزال بالأيدي.

وأظهر الفيديو، البلطجي مع بداية النزال وقد ضُرب وسقط على الأرض وأُهين أمام الناس، وفوق ذلك أتت الشرطة وقبضت عليه بسبب رفعه السلاح.