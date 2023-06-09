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ضُرب وسقط على الأرض وأُهين

بلطجي ينال عقابًا رادعًا داخل محطة بنزين بتكساس

الجمعة ٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٩ مساءً
بلطجي ينال عقابًا رادعًا داخل محطة بنزين بتكساس
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو لقطات لبلطجي في محطة بنزين بولاية تكساس الأمريكية يرفع السلاح على شخص آخر ثم تلفظ عليه بكلمات نابية.

وبحسب الفيديو المتداول، تحدى البلطجي الشخص بعمل نزال بالأيدي.

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وأظهر الفيديو، البلطجي مع بداية النزال وقد ضُرب وسقط على الأرض وأُهين أمام الناس، وفوق ذلك أتت الشرطة وقبضت عليه بسبب رفعه السلاح.

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