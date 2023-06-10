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بلومبيرغ: المساعدات الأمريكية الجديدة لن تصل أوكرانيا قريبًا

السبت ١٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٨ مساءً
بلومبيرغ: المساعدات الأمريكية الجديدة لن تصل أوكرانيا قريبًا
المواطن - فريق التحرير

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قالت وكالة بلومبيرغ إنه لن يتم إرسال معظم الأسلحة من حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة البالغة 2.1 مليار دولار إلى كييف في وقت قريب.

سبب التأجيل

وبحسب الوكالة فإن معظم المعدات، التي أعلن عنها البنتاغون يوم الجمعة، لن تذهب إلى أوكرانيا في الأشهر المقبلة، وربما لسنوات؛ وذلك لأن الأسلحة تحتاج إلى التعاقد بشأنها وإنتاجها، على عكس الأسلحة التي يتم توفيرها من مستودعات وزارة الدفاع الأمريكية.

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وفي 9 يونيو، أعلن البنتاغون أن السلطات الأمريكية قررت تزويد أوكرانيا بحزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 2.1 مليار دولار، والتي ستشمل دفاعات جوية وذخيرة إضافية، وصواريخ موجهة بالليزر.

بلومبيرغ المساعدات الأمريكية الجديدة لن تصل أوكرانيا قريبًا

أنواع الأسلحة

وستمول لشراء قاذفات وصواريخ هوك، ونوعين من صواريخ باتريوت المتطورة للدفاع الجوي وطائرات الاستطلاع بدون طيار من طراز بوما، بالإضافة إلى عدد غير محدد من قذائف المدفعية 105 ملم و 203 ملم، وفقا لبيان البنتاغون ومسؤولي إدارة بايدن.

بلومبيرغ المساعدات الأمريكية الجديدة لن تصل أوكرانيا قريبًا
A Ukrainian serviceman prepares 155mm artillery shells near Bakhmut, eastern Ukraine, on March 17, 2023, amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by Aris Messinis / AFP) (Photo by ARIS MESSINIS/AFP via Getty Images)

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